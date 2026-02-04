Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У МЗС відреагували на слова Трампа про дотримання РФ "перемир'я"

У МЗС відреагували на слова Трампа про дотримання РФ "перемир'я"

Ua ru
Дата публікації: 4 лютого 2026 14:00
Трамп заявив, що Путін дотримався угоди про енергетичне перемир'я — у МЗС України відреагували
Георгій Тихий. Фото: facebook.com/heorhiitykhyi

У Міністерстві закордонний справ відреагували на слова президента США Дональда Трамп щодо дотримання Росією угоди про "енергетичне перемир'я". Україна підтримує міжнародні ініціативи щодо припинення ескалації війни, однак вважає, що Москва систематично порушує домовленості.

Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий під час пресконференції у середу, 4 лютого, передає журналіст Новини.LIVE Галина Остаповець.

Реклама
Читайте також:

МЗС прокоментували зрив енергетичного перемир'я

Тихий наголосив, що Росія не демонструє готовності виконувати власні зобов'язання. Зокрема, домовленості щодо енергетичного перемир'я, за даними відомства, були порушені.

"У п'ятницю домовленість вступила в дію, сьогодні середа. Тому на нашу думку, цей тиждень не минув, і росіяни не дотрималися своїх обіцянок щодо енергетичного перемир'я. Вони використали більше цього часу для того, щоби накопичити ще ракет і ще дронів, і нанести більш масований удар", — заявив речник.

Водночас Тихий зазначив, що Україна вітає намагання президента США знайти рішення щодо деескалації конфлікту.

"Ми вдячні за те, що президент Трамп, по-перше, і спробував з російською стороною знайти таке рішення. І якусь обіцянку отримав, це показує, що президент США залучений в процес і, насправді, дійсно намагається досягнути рішень для деескалації. Україна теж, зі свого боку, прагне кроків деескалації для того, щоб дипломатія була більш успішною. На нашу думку, дипломатичні зусилля в умовах таких жорстоких ударів дуже ускладнені", — заявив речник МЗС.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив про те, російський диктатор Володимир Путін дотримав свого слова щодо енергетичного перемир'я.

А також в Інституті вивчення війни (ISW) пояснили, чому РФ насправді продовжили удари по енергетиці попри домовленості.

росія США МЗС Дональд Трамп Україна перемир'я війна в Україні
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації