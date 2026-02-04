Трамп заявив, що Путін дотримався угоди про енергетичне перемир'я — у МЗС України відреагували

Георгій Тихий. Фото: facebook.com/heorhiitykhyi

У Міністерстві закордонний справ відреагували на слова президента США Дональда Трамп щодо дотримання Росією угоди про "енергетичне перемир'я". Україна підтримує міжнародні ініціативи щодо припинення ескалації війни, однак вважає, що Москва систематично порушує домовленості.

Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий під час пресконференції у середу, 4 лютого, передає журналіст Новини.LIVE Галина Остаповець.

МЗС прокоментували зрив енергетичного перемир'я

Тихий наголосив, що Росія не демонструє готовності виконувати власні зобов'язання. Зокрема, домовленості щодо енергетичного перемир'я, за даними відомства, були порушені.

"У п'ятницю домовленість вступила в дію, сьогодні середа. Тому на нашу думку, цей тиждень не минув, і росіяни не дотрималися своїх обіцянок щодо енергетичного перемир'я. Вони використали більше цього часу для того, щоби накопичити ще ракет і ще дронів, і нанести більш масований удар", — заявив речник.

Водночас Тихий зазначив, що Україна вітає намагання президента США знайти рішення щодо деескалації конфлікту.

"Ми вдячні за те, що президент Трамп, по-перше, і спробував з російською стороною знайти таке рішення. І якусь обіцянку отримав, це показує, що президент США залучений в процес і, насправді, дійсно намагається досягнути рішень для деескалації. Україна теж, зі свого боку, прагне кроків деескалації для того, щоб дипломатія була більш успішною. На нашу думку, дипломатичні зусилля в умовах таких жорстоких ударів дуже ускладнені", — заявив речник МЗС.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив про те, російський диктатор Володимир Путін дотримав свого слова щодо енергетичного перемир'я.

А також в Інституті вивчення війни (ISW) пояснили, чому РФ насправді продовжили удари по енергетиці попри домовленості.