Макрон заявил, что пока не планирует встречаться с Путиным

Эммануэль Макрон. Фото: Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что пока нет необходимости срочно начинать диалог с главой Кремля Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что для начала нужно поработать с европейцами.

Об этом лидер Франции сказал после неформального саммита в Бельгии, сообщает Le Figaro.

"Это не вопрос дней. Мы готовится. Я думаю, что прежде всего нас нужно сейчас работать над собой, над тем, чего мы хотим добиться", — сказал Макрон.

Как известно, в декабря президент Франции объявил о намерении возобновить прямые переговоры с главой Кремля, которые в значительной степени были прерваны из-за войны Украине. Однако в начале февраля 2026 года он отправил в Москву своего дипломатического советника для подготовки таких контактов.

Но теперь, как говорит Макрон, нужно подготовить эти переговоры среди европейцев, чтобы в нужный момент быть готовыми.

"А чего же мы хотим? Мы хотим гарантий безопасности для Украины, но мы также хотим чего-то для европейцев", — сказал лидер Франции, назвав среди приоритетов вопросы процветания, будущего Европы и архитектуры безопасности.

Напомним, около недели назад спикер украинского МИД Георгий Тихий заявил, что в случае разговора с Путиным Макрон будет отстаивать позиции Украины.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский тоже отреагировал на идею Макрона встретиться с Путиным. В одном из интервью он сказал, что Путин заинтересован только в унижении европейцев.