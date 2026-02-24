Макрон заявил, что у России нет четкого видения мира

Эммануэль Макрон. Фото: LUDOVIC MARIN/Pool via REUTERS

На заседании Коалиции желающих президент Франции Эмманюэль Макрон сказал, что не ожидает мира в Украине в краткосрочной перспективе, объяснив это отсутствием, по его мнению, реального стремления России к урегулированию.

Об этом сообщает Новини.LIVE, цитируя выступление французского президента.

Скепсис Макрона относительно мира в Украине на заседании коалиции

В то же время Макрон отметил, что поддерживает и приветствует все инициативы, связанные с переговорами и дипломатическими усилиями. Однако, по его словам, именно позиция России не дает оснований надеяться на быстрый результат.

Французский президент объяснил свой скепсис тем, что Россия, по его мнению, не демонстрирует желания заканчивать войну и идти на компромиссы. Отдельно он подчеркнул, что с российской стороны нет четкого видения мира, подобного тому, как его представляют партнеры Украины.

Известно, что вскоре состоится новый раунд переговоров между Украиной, США и Россией.

Отдельно Владимир Зеленский предостерег мировое сообщество и украинцев от рисков уступок России. Он объяснил, почему Россия не должна получить на своих условиях мир.

Также аналитики Института изучения войны проанализировали, почему Владимир Путин неохотно идет на уступки в мирных переговорах.