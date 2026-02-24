Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Макрон заявил об отсутствии компромиссов со стороны России

Макрон заявил об отсутствии компромиссов со стороны России

Ua ru
Дата публикации 24 февраля 2026 14:56
Макрон заявил, что у России нет четкого видения мира
Эммануэль Макрон. Фото: LUDOVIC MARIN/Pool via REUTERS

На заседании Коалиции желающих президент Франции Эмманюэль Макрон сказал, что не ожидает мира в Украине в краткосрочной перспективе, объяснив это отсутствием, по его мнению, реального стремления России к урегулированию.

Об этом сообщает Новини.LIVE, цитируя выступление французского президента.

Реклама
Читайте также:

Скепсис Макрона относительно мира в Украине на заседании коалиции

В то же время Макрон отметил, что поддерживает и приветствует все инициативы, связанные с переговорами и дипломатическими усилиями. Однако, по его словам, именно позиция России не дает оснований надеяться на быстрый результат.

Французский президент объяснил свой скепсис тем, что Россия, по его мнению, не демонстрирует желания заканчивать войну и идти на компромиссы. Отдельно он подчеркнул, что с российской стороны нет четкого видения мира, подобного тому, как его представляют партнеры Украины.

Известно, что вскоре состоится новый раунд переговоров между Украиной, США и Россией.

Отдельно Владимир Зеленский предостерег мировое сообщество и украинцев от рисков уступок России. Он объяснил, почему Россия не должна получить на своих условиях мир.

Также аналитики Института изучения войны проанализировали, почему Владимир Путин неохотно идет на уступки в мирных переговорах.

Франция Эммануэль Макрон Украина перемирие война в Украине Россия
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации