Україна
Поступки Кремлю означатимуть втратити все — слова Зеленського

Поступки Кремлю означатимуть втратити все — слова Зеленського

Ua ru
Дата публікації: 24 лютого 2026 09:19
Зеленський аргументував, чому мир на умовах України є важливим
Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський сказав, що щодня робить усе можливе, аби якнайшвидше наблизити мир і завершити війну. Водночас він застеріг, чому мир на умовах Росії є небезпечним для всіх українців.

Про це глава держави висловився в інтерв'ю CNN, яке цитує Новини.LIVE.

Читайте також:

Зеленський прокоментував втому українців від війни

У відповідь на запитання журналістки, що говорити людям в Україні, які відчувають виснаження від війни, Зеленський назвав ці емоції зрозумілими. Він підкреслив, що прагнення закінчити війну якнайшвидше є нормальним, і запевнив, що українська сторона щодня робить максимум можливого, аби це стало реальністю.

За словами президента, для цього він постійно спілкується з партнерами та намагається домовлятися, звертаючись до різних частин світу на різних континентах із проханням допомогти зупинити Путіна. Водночас Зеленський наголосив, що шлях до миру не може полягати в тому, щоб просто погодитися на всі вимоги Кремля.

Він пояснив, що поступка "в усьому, чого хоче Путін", на його думку, означатиме втрату "усього". 

"Я спілкуюся з усіма партнерами, я намагаюся домовлятися. Я звертаюся до різних частин на різних континентах. Допоможіть мені зупинити Путіна. Але якщо ми дамо йому все, що він хоче, ми втратимо все, лише все. Наші будинки, життя, сім'ї, все. Бо всі нам доведеться тікати з країни або бути росіянами", — сказав Зеленський. 

Додамо, що Володимир Зеленський оприлюднив у вівторок, 24 лютого, звернення до українців з нагоди річниці повномасштабного вторгнення. 

Окремо глава держави навів аргумент, чому Росії не можна здавати Донбас і чому це не стане кінцем війни.

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
