Мир не ценой капитуляции — позиция Зеленского в эфире CNN

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что понимает усталость украинцев от войны, но подчеркнул, что завершение боевых действий не может означать согласие на все условия Владимира Путина.

Об этом глава государства высказался в интервью CNN, которое цитирует Новини.LIVE.

В ответ на вопрос журналистки, что говорить людям в Украине, которые испытывают истощение от войны, Зеленский назвал эти эмоции понятными. Он подчеркнул, что стремление закончить войну как можно быстрее является нормальным, и заверил, что украинская сторона ежедневно делает максимум возможного, чтобы это стало реальностью.

По словам президента, для этого он постоянно общается с партнерами и пытается договариваться, обращаясь к разным частям мира на разных континентах с просьбой помочь остановить Путина. В то же время Зеленский подчеркнул, что путь к миру не может заключаться в том, чтобы просто согласиться на все требования Кремля.

Он пояснил, что уступка "во всем, чего хочет Путин", по его мнению, будет означать потерю "всего".

"Я общаюсь со всеми партнерами, я пытаюсь договариваться. Я обращаюсь к разным частям на разных континентах. Помогите мне остановить Путина. Но если мы дадим ему все, что он хочет, мы потеряем все, только все. Наши дома, жизни, семьи, все. Потому что все нам придется бежать из страны или быть россиянами", — сказал Зеленский.

Добавим, что Владимир Зеленский обнародовал во вторник, 24 февраля, обращение к украинцам по случаю годовщины полномасштабного вторжения.

Отдельно глава государства привел аргумент, почему России нельзя сдавать Донбасс и почему это не станет концом войны.