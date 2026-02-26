Відео
Головна Новини дня Трамп знову змінив дедлайн для миру в Україні

Трамп знову змінив дедлайн для миру в Україні

Ua ru
Дата публікації: 26 лютого 2026 08:54
Трамп у розмові з Зеленським заговорив про швидке завершення війни
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/KEVIN LAMARQUE

Президент США Дональд Трамп у телефонній розмові з Володимиром Зеленським 25 лютого висловився щодо війни в Україні та миру. Глава США сказав, що хотів би завершення війни з Росією "за місяць".

Про це повідомляє Axios із посиланням на українського посадовця та ще двох співрозмовників, пише Новини.LIVE.

Читайте також:

Дональд Трамп заявив що хоче миру в Україні за місяць

За словами джерел видання, розмова, яка відбулася 25 лютого, була "дуже дружньою і позитивною". Співрозмовники Axios стверджують, що Зеленський подякував Трампу за допомогу та підкреслив, що саме він, на думку української сторони, здатен вплинути на главу Кремля Владіміра Путіна, аби той припинив війну.

Один із учасників розмови, на якого посилається Axios, розповів, що Зеленський під час дзвінка висловив сподівання на завершення війни вже цього року. У відповідь Трамп, за словами джерел, наголосив, що бойові дії затягнулися, і назвав для себе значно коротший термін.

"Зеленський потім сказав, що сподівається, що війна закінчиться цього року, а Трамп відповів, що війна триває вже занадто довго і сказав, що хотів би, щоб вона закінчилася за місяць", — цитує Axios одного зі співрозмовників.

Окремо український посадовець, на якого посилається видання, заявив, що Трамп у цій же розмові підтвердив готовність США надати Україні "значні гарантії безпеки" в межах потенційної мирної угоди з Росією.

Раніше Дональд Трамп заявляв, що дуже наполегливо та багато працює над тим, щоб війна в Україні завершилася. 

Також у Bloomberg писали, що Трамп хоче остаточно завершити війну в Україні до 4 липня 2026 року, коли в США святкуватимуть 250-річницю незалежності. 

Дональд Трамп Україна перемир'я війна в Україні мирна угода
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
