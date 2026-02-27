Зеленский назва ценность, которую пытается сломать РФ — детали

Срочная новость

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия пытается сломать единство украинского общества, ведь именно оно является ключевым во время войны.

В интервью Sky News он отметил, что демократия, свобода слова и разнообразие мнений является силой Украины, однако враг пытается использовать эти ценности для дестабилизации.

Реклама

Читайте также:

В то же время повлиять на российское общество сложнее из-за закрытого информационного пространства. По словам президента, решающим фактором может стать экономическое давление и ухудшение уровня жизни в РФ.

Новость дополняется...