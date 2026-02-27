Видео
Україна
Главная Новости дня Зеленский озвучил главную ценность для украинцев во время войны

Зеленский озвучил главную ценность для украинцев во время войны

Ua ru
Дата публикации 27 февраля 2026 17:48
Зеленский назва ценность, которую пытается сломать РФ — детали
Срочная новость

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия пытается сломать единство украинского общества, ведь именно оно является ключевым во время войны.

В интервью Sky News он отметил, что демократия, свобода слова и разнообразие мнений является силой Украины, однако враг пытается использовать эти ценности для дестабилизации.

Читайте также:

В то же время повлиять на российское общество сложнее из-за закрытого информационного пространства. По словам президента, решающим фактором может стать экономическое давление и ухудшение уровня жизни в РФ.

Новость дополняется...

Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
