Зеленский назва ценность, которую пытается сломать РФ — детали

Зеленский озвучил главную ценность для украинцев во время войны
Дата публикации 27 февраля 2026 17:48
Срочная новость
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия пытается сломать единство украинского общества, ведь именно оно является ключевым во время войны.
В интервью Sky News он отметил, что демократия, свобода слова и разнообразие мнений является силой Украины, однако враг пытается использовать эти ценности для дестабилизации.
В то же время повлиять на российское общество сложнее из-за закрытого информационного пространства. По словам президента, решающим фактором может стать экономическое давление и ухудшение уровня жизни в РФ.
