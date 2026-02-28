Видео
Главная Новости дня Зеленский ответил, кто способен остановить Путина

Зеленский ответил, кто способен остановить Путина

Ua ru
Дата публикации 28 февраля 2026 21:32
Зеленский сказал, кто способен остановить Путина — видео
Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что завершение войны зависит прежде всего от решения Кремля. В то же время он отметил ключевую роль международных партнеров в давлении на Москву.

Об этом глава государства сказал в интервью немецкому телеканалу ZDF, информирует Новини.LIVE.

Читайте также:

Зеленский высказался о прекращении войны

По словам президента, только российский диктатор Владимир Путин может принять решение о прекращении боевых действий, однако повлиять на него способен президент США Дональд Трамп.

"Честно говоря, тот, кто может завтра закончить эту войну — это Путин. Я не могу завтра закончить эту войну, потому что Путин ведет войну на нашей земле. Я бы хотел ее закончить", — отметил Зеленский.

В то же время он подчеркнул, что доверия к России не будет, а мир должен основываться на четких гарантиях безопасности.

"Когда мы говорим о настоящем мире, мы прежде всего говорим о прекращении всей войны, а не только о перемирии. Итак, настоящий мир — это не ожидание паузы в войне", — подчеркнул президент.

Другие заявления Зеленского

Зеленский сообщил, что ежемесячно в ряды Сил обороны мобилизуют около 30-34 тысяч граждан. В то же время, по его словам, Россия также сталкивается с трудностями при комплектовании армии, однако пока привлекает примерно на 10 тысяч военных больше, чем Украина.

Президент подчеркнул, что проведение выборов возможно только при условии как минимум двухмесячного прекращения огня со стороны России. Он подчеркнул, что без надлежащих гарантий безопасности организовать полноценный избирательный процесс невозможно.

Также глава государства отметил, что Россия пытается расшатать внутреннее единство Украины, ведь именно оно является основой устойчивости страны во время войны. При этом влиять на российское общество значительно сложнее из-за закрытости информационного пространства в РФ.

Владимир Зеленский владимир путин переговоры Дональд Трамп война в Украине
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
