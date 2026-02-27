Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский ответил, когда в Украине могут состояться выборы

Зеленский ответил, когда в Украине могут состояться выборы

Ua ru
Дата публикации 27 февраля 2026 21:49
Выборы в Украине — Зеленский назвал главное условие для проведения
Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для проведения выборов в Украине необходимо как минимум двухмесячное прекращение огня со стороны России. По его словам, без гарантий безопасности организовать избирательный процесс невозможно.

Об этом глава государства заявил в интервью Sky News, передает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Зеленский прокомментировал возможность проведения выборов

Он подчеркнул, что без гарантий безопасности организовать демократический процесс во время войны невозможно. По словам главы государства, для организации выборов Россия должна согласиться как минимум на двухмесячное прекращение огня. Только при таких условиях можно будет гарантировать безопасность граждан и военных, которые также имеют право голоса.

"Нам нужна безопасность. Нам нужно, чтобы наши солдаты голосовали. У нас много вопросов по безопасности. Люди не могут иметь избирательную компанию под обстрелами под ракетами", — подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что в случае достижения договоренности о прекращении огня Верховная Рада будет пытаться внести изменения в законодательство, чтобы провести выборы в соответствии с новыми реалиями военного времени.

В то же время Зеленский подчеркнул, что его участие в выборах будет зависеть от условий их проведения — будет ли речь о полноценном завершении войны с гарантиями безопасности от США, или только о временном перемирии и фактической паузе в боевых действиях.

Выборы в Украине

Законопроект о проведении выборов после завершения войны планируют представить в Верховной Раде в ближайшее время. По словам спикера парламента, организация голосования возможна лишь при условии соблюдения демократических стандартов и обеспечения безопасности для граждан. Вместе с тем сейчас, по его убеждению, говорить о выборах преждевременно, ведь первоочередной задачей остается налаживание переговорного процесса.

В интервью арабскому медиа "Аль-Модон" руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов также отметил сложность организации выборов во время войны.

Народный депутат от "Слуги народа" Сергей Нагорняк в свою очередь отметил, что парламентские или президентские выборы в этом году маловероятны. По его словам, даже после завершения войны понадобится минимум шесть месяцев для полноценной подготовки к волеизъявлению.

Владимир Зеленский выборы голосование война в Украине прекращение огня
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации