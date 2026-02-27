Выборы в Украине — Зеленский назвал главное условие для проведения

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для проведения выборов в Украине необходимо как минимум двухмесячное прекращение огня со стороны России. По его словам, без гарантий безопасности организовать избирательный процесс невозможно.

Об этом глава государства заявил в интервью Sky News, передает Новини.LIVE.

Зеленский прокомментировал возможность проведения выборов

Он подчеркнул, что без гарантий безопасности организовать демократический процесс во время войны невозможно. По словам главы государства, для организации выборов Россия должна согласиться как минимум на двухмесячное прекращение огня. Только при таких условиях можно будет гарантировать безопасность граждан и военных, которые также имеют право голоса.

"Нам нужна безопасность. Нам нужно, чтобы наши солдаты голосовали. У нас много вопросов по безопасности. Люди не могут иметь избирательную компанию под обстрелами под ракетами", — подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что в случае достижения договоренности о прекращении огня Верховная Рада будет пытаться внести изменения в законодательство, чтобы провести выборы в соответствии с новыми реалиями военного времени.

В то же время Зеленский подчеркнул, что его участие в выборах будет зависеть от условий их проведения — будет ли речь о полноценном завершении войны с гарантиями безопасности от США, или только о временном перемирии и фактической паузе в боевых действиях.

Выборы в Украине

Законопроект о проведении выборов после завершения войны планируют представить в Верховной Раде в ближайшее время. По словам спикера парламента, организация голосования возможна лишь при условии соблюдения демократических стандартов и обеспечения безопасности для граждан. Вместе с тем сейчас, по его убеждению, говорить о выборах преждевременно, ведь первоочередной задачей остается налаживание переговорного процесса.

В интервью арабскому медиа "Аль-Модон" руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов также отметил сложность организации выборов во время войны.

Народный депутат от "Слуги народа" Сергей Нагорняк в свою очередь отметил, что парламентские или президентские выборы в этом году маловероятны. По его словам, даже после завершения войны понадобится минимум шесть месяцев для полноценной подготовки к волеизъявлению.