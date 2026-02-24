Когда состоятся выборы после войны — ответ Стефанчука

Руслан Стефанчук. Фото: пресс-служба Рады

В ближайшее время Верховная Рада планирует обнародовать проект закона о проведении выборов в послевоенный период. Однако сначала должны быть решены важные организационные вопросы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на выступление председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука на конференции YES Meeting, которую к годовщине вторжения организовал Фонд Виктора Пинчука.

Ключевые критерии — безопасность граждан и международное признание

Спикер парламента рассказал, что проведение выборов возможно в Украине только в том случае, если они будут демократическими и безопасными.

"Потому, что без этих двух показателей говорить о выборах невозможно. Украина — не Россия. И нам не надо выборы так, как проводятся в РФ. Поэтому для нас очень важно сделать все, чтобы выборы были признаны всеми нашими зарубежными партнерами, в соответствии с самыми высокими стандартами демократии", — сказал он.

По словам Стефанчука, есть целый ряд вопросов, которые Украине надо решить перед этими выборами. В частности, это безопасность граждан, право на голосование и выдвижение своей кандидатуры военнослужащими, привлечение иностранных наблюдателей и участие в выборах 8 млн украинцев, которые находятся за рубежом.

"Украинский парламент сегодня четко разрабатывает соответствующую законодательную матрицу. В ближайшее время мы представим результаты проекта закона о выборах", — добавил глава ВР.

Законопроект о выборах — что уже наработано

Согласно наработкам рабочей группы, кандидатов на выборах хотят обязать заявлять информацию о том, были ли у них имеющиеся связи с РФ. За недостоверную информацию будут применяться соответствующие санкции.

Поднимался вопрос изменения избирательного барьера для политических партий с 5% до 3%. Но окончательное решение еще не приняли.

Военным на выборах, вместо паспорта, могут позволить воспользоваться военно-учетным документом.