Стефанчук сообщил, как проходит подготовка к выборам

Руслан Стефанчук. Фото: Новини.LIVE

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что сейчас продолжается работа над законопроектом о подготовке к выборам в Украине, однако сроков нет. По его словам, документ должен соответствовать стандартам демократии и быть поддержанным в зале.

Об этом Руслан Стефанчук сказал в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец на YES Meeting, организованном Фондом Виктора Пинчука к годовщине полномасштабного вторжения во вторник, 24 февраля.

Законопроект о подготовке к выборам

Стефанчук отметил, что законопроект готовится. Как только документ будет готов, то его представят.

"Никто не давит на рабочую группу, нам важно качественный продукт. Никаких там сроков никто им не устанавливает, они работают. Но у меня просьба просто работать эффективно. Никаких сроков, что я сказал, до первого, до 15, такого нет. Они должны выйти с тем продуктом законодательным, который будет поддержан в зале, который будет соответствовать всем стандартам демократии, всем стандартам, признанным нашими коллегами, поэтому это приоритет", — подчеркнул он.

Стоимость выборов

Стефанчук отметил, что стоимость вероятных выборов в Украине будет считать Центральная избирательная комиссия.

По его словам, вопрос финансирования, в частности при поддержке международных партнеров, станет предметом отдельных переговоров.

"Я думаю, что это будет предметом нашего общения с коллегами. Потому что мы понимаем, что пока Украина в войне, а потом после войны вопрос восстановления, у нас очень важна как раз поддержка в этом финансовом вопросе со стороны наших партнеров. Я думаю, что такая поддержка будет", — добавил глава ВРУ.

Выборы в Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что пока не принял решение об участии в выборах президента. По его словам, избирательная кампания не является приоритетом в военное время.

А нардеп Тамила Ташева заявила, что в Украине не будет альтернативного голосования на послевоенных выборах.

Нардеп Сергей Соболев считает, что США не готовы отправить своих наблюдателей в Украину в случае проведения выборов во время возможного перемирия в войне.

Ранее Зеленский сообщал, что около 90% украинцев против проведения выборов во время большой войны.