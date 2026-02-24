Відео
Головна Новини дня Підготовка до виборів — Стефанчук пояснив, як триває робота

Підготовка до виборів — Стефанчук пояснив, як триває робота

Ua ru
Дата публікації: 24 лютого 2026 16:31
Стефанчук розповів про роботу над законопроєктом про підготовку до виборів
Руслан Стефанчук. Фото: Новини.LIVE

Очільник Верховної Ради України Руслан Стефанчук розповів, як триває робота над законопроєктом про підготовку до виборів. За його словами, термінів немає. Ключовим є те, що документ повинен відповідати стандартам демократії та бути підтриманим у залі.

Про це Руслан Стефанчук сказав у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець на YES Meeting, організованому Фондом Віктора Пінчука до річниці повномасштабного вторгнення у вівторок, 24 лютого.

Читайте також:

Законопроєкт про підготовку до виборів

Стефанчук зазначив, що законопроєкт готується. Як тільки документ буде готовий, то його представлять. 

"Ніхто не тисне на робочу групу, нам важливо якісний продукт. Ніяких там термінів ніхто їм не встановлює, вони працюють. Але в мене прохання просто працювати ефективно. Ніяких термінів, що я сказав, до першого, до 15, такого немає. Вони повинні вийти з тим продуктом законодавчим, який буде підтриманий в залі, який буде відповідати всім стандартам демократії, всім стандартам, визнаними нашими колегами, тому це пріоритет", — наголосив він.

Вартість виборів

Стефанчук зазначив, що вартість ймовірних виборів в Україні буде рахувати Центральна виборча комісія.

За його словами, питання фінансування, зокрема за підтримки міжнародних партнерів, стане предметом окремих переговорів.

"Я думаю, що це буде предметом нашого спілкування з колегами. Тому що ми розуміємо, що поки Україна в війні, а потім після війни питання відновлення, у нас дуже важлива якраз підтримка в цьому фінансовому питанні з боку наших партнерів. Я думаю, що така підтримка буде", — додав очільник ВРУ.

Вибори в Україні

Український лідер Володимир Зеленський повідомив, що поки не ухвалив рішення щодо участі у виборах президента. За його словами, виборча кампанія не є пріоритетом у воєнний час.

А нардепка Таміла Ташева заявила, що в Україні не буде альтернативного голосування на післявоєнних виборах.

Нардеп Сергій Соболєв вважає, що США не готові відрядити своїх спостерігачів в Україну у випадку проведення виборів під час можливого перемирʼя у війні.

Раніше Зеленський повідомляв, що близько 90% українців проти проведення виборів під час великої війни.

Верховна Рада Руслан Стефанчук вибори Україна законопроєкт
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
