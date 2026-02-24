Вибори можливі лише за двох умов — Стефанчук

Руслан Стефанчук. Фото: пресслужба Ради

Законопроєкт про післявоєнні вибори представлять у Верховній Раді найближчим часом. Для цього потрібно вирішити цілу низку питань.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на виступ голови Верховної Ради Руслана Стефанчука на конференції YES Meeting, яку до річниці вторгнення організував Фонд Віктора Пінчука.

Реклама

Читайте також:

Ключові критерії — безпека громадян і міжнародне визнання

Спікер парламенту розповів, що проведення виборів можливо в Україні лише в тому випадку, якщо вони будуть демократичні та безпечні.

"Тому, що без цих двох показників говорити про вибори неможливо. Україна — не Росія. І нам не треба вибори так, як проводяться в РФ. Тому для нас дуже важливо зробити все, щоб вибори були визнані всіми нашими зарубіжними партнерами, відповідно до найвищих стандартів демократії", — сказав він.

За словами Стефанчука, є ціла низка питань, які Україні треба вирішити перед цими виборами. Зокрема, це безпека громадян, право на голосування та висування своєї кандидатури військовослужбовцями, залучення іноземних спостерігачів та участь у виборах 8 млн українців, які перебувають за кордоном.

"Український парламент сьогодні чітко розробляє відповідну законодавчу матрицю. Найближчим часом ми представимо результати проєкту закону про вибори", — додав очільник ВР.

Законопроєкт про вибори — що вже напрацьовано

Згідно з напрацюваннями робочої групи, кандидатів на виборах хочуть зобов'язати заявляти інформацію про те, чи були у них наявні зв’язки з РФ. За недостовірну інформацію будуть застосовуватись відповідні санкції.

Піднімалося питання зміни виборчого бар'єру для політичних партій з 5% до 3%. Але остаточне рішення ще не ухвалили.

Військовим на виборах, замість паспорта, можуть дозволити скористатись військово-обліковим документом.