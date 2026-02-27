Выборы в Украине — планирует ли баллотироваться Буданов
По состоянию на сегодня говорить о выборах бессмысленно. Самая главная задача — наладить переговорный процесс.
Об этом в интервью арабскому медиа "Аль-Модон" сообщил руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов, передает Новини.LIVE.
Будет ли баллотироваться Буданов на выборах
Главу ОП спросили, возможно ли провести в Украине выборы, если будет действовать 60-дневное прекращение огня, и планирует ли он выдвигать свою кандидатуру на пост главы государства.
"Моя задача сейчас — наладить эффективный переговорный процесс. Говорить о выборах при нынешних обстоятельствах бессмысленно", — подчеркнул Буданов.
Ранее стало известно, что в Верховной Раде в ближайшее время презентуют законопроект о послевоенных выборах. По словам председателя парламента Руслана Стефанчука, прежде чем избирать главу государства, надо решить ряд вопросов.
Владимир Зеленский на вопрос, готов ли снова пойти в президенты, четкого ответа не дал. Отметил, что все будет зависеть от ситуации.
