Кирилл Буданов назвал главную задачу на переговорах

Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что главным фокусом его работы на данном этапе является обеспечение эффективного переговорного процесса по завершению войны.

В интервью ведущему ливанскому изданию Almodon Буданов подчеркнул, что нынешние обстоятельства требуют максимальной концентрации именно на дипломатическом треке. По его словам, дискуссии о других политических вопросах пока не актуальны.

"Моя задача сейчас — наладить эффективный переговорный процесс", — подчеркнул он, комментируя свою роль в текущей фазе международных консультаций.

Буданов также отметил, что переговоры остаются сложным и многоуровневым процессом, который требует системной работы и координации с партнерами Украины.

Руководитель Офиса Президента подчеркнул, что во время войны должны существовать границы, которые нельзя переходить ни при каких обстоятельствах.

Буданов заявил, что ключом к стабильному и безопасному будущему является сочетание сильной армии и принципов справедливости.

А в четвертую годовщину полномасштабного российского вторжения в Украину Буданов обратился к гражданам. Он подчеркнул, что страна выстояла.