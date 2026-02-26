Видео
Україна
Видео

Дата публикации 26 февраля 2026 20:08
Кирилл Буданов назвал главную задачу на переговорах
Кирилл Буданов. Фото: Новини.LIVE

Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что главным фокусом его работы на данном этапе является обеспечение эффективного переговорного процесса по завершению войны.

В интервью ведущему ливанскому изданию Almodon Буданов подчеркнул, что нынешние обстоятельства требуют максимальной концентрации именно на дипломатическом треке. По его словам, дискуссии о других политических вопросах пока не актуальны.

"Моя задача сейчас — наладить эффективный переговорный процесс", — подчеркнул он, комментируя свою роль в текущей фазе международных консультаций.

Буданов также отметил, что переговоры остаются сложным и многоуровневым процессом, который требует системной работы и координации с партнерами Украины.

Кирилл Буданов — последние новости

Руководитель Офиса Президента подчеркнул, что во время войны должны существовать границы, которые нельзя переходить ни при каких обстоятельствах.

Буданов заявил, что ключом к стабильному и безопасному будущему является сочетание сильной армии и принципов справедливости.

А в четвертую годовщину полномасштабного российского вторжения в Украину Буданов обратился к гражданам. Он подчеркнул, что страна выстояла.

переговоры Украина Кирилл Буданов Россия дипломатия
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
