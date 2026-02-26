Відео
Моє головне завдання — ефективний переговорний процес, — Буданов

Моє головне завдання — ефективний переговорний процес, — Буданов

Ua ru
Дата публікації: 26 лютого 2026 20:08
Кирило Буданов назвав головне завдання на перемовинах
Кирило Буданов. Фото: Новини.LIVE

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов заявив, що головним фокусом його роботи на цьому етапі є забезпечення ефективного переговорного процесу щодо завершення війни.

В інтерв’ю провідному ліванському виданню Almodon Буданов підкреслив, що нинішні обставини вимагають максимальної концентрації саме на дипломатичному треку. За його словами, дискусії про інші політичні питання наразі не є на часі.

Читайте також:

"Моє завдання зараз — налагодити ефективний переговорний процес", — наголосив він, коментуючи свою роль у поточній фазі міжнародних консультацій.

Буданов також зауважив, що переговори залишаються складним і багаторівневим процесом, який потребує системної роботи та координації з партнерами України.

Кирило Буданов — останні новини

Керівник Офісу Президенту наголосив, що під час війни повинні існувати межі, які не можна переходити за жодних обставин.

Буданов заявив, що ключем до стабільного та безпечного майбутнього є поєднання сильної армії та принципів справедливості.

А у четверту річницю повномасштабного російського вторгнення в Україні Буданов звернувся до громадян. Він наголосив, що країна вистояла.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
