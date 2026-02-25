Буданов розповів про ключові правила війни для України та Росії

Очільник Офісу Президента Кирило Буданов. Фото: Reuters

Глава ОП Кирило Буданов заявив, що під час війни мають існувати межі, які не може переходити за жодних обставин. Він наголосив, що лише так можна буде наблизити мир.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це Буданов сказав в коментарі РБК-Україна.

Що сказав Буданов про правила війни між Україною та РФ

Керівник Офісу президента зазначив, що війна завжди супроводжується жорстокістю, однак навіть за таких умов мають діяти певні правила.

"Це страшна подія, яка забирає життя тисяч людей, руйнує міста і ламає долі. Але навіть тут мають існувати певні межі через які не можна переступати за жодних обставин", — сказав він.

Заява Кирила Буданова. Фото: Колаж Новини.LIVE

За словами очільника ОП, серед неприйнятних дій вважаються:

прицільні обстріли медзакладів, включаючи пологові будинки;

удари по історичних і культурних об'єктах;

вбивства цивільних людей і дітей.

Окремо він наголосив, що не може зрозуміти застосування зброї проти людей, які не можуть протистояти. Буданов вважає такі дії втратили людської гідності.

"При всій жорстокості війни, я не можу зрозуміти, хто і за яких обставин може підняти зброю проти дитини або літньої людини, яка фізично не здатна чинити опір", — заявив керівник ОП.

Також Буданов виступив проти ударів по політичних центрах і місцях, же перебувають лідери країн, які воюють.

"Не має значення, мова про Київ чи умовний валдай. Тим більше зараз, коли йде непростий процес мирних перемовин", — підкреслив він.

Резюмуючи керівник ОП додав, що під час складних мирних переговорів дотримання правил є особливо важливим. Зокрема, навіть попри "несправедливу" та "загарбницьку" війну обидві сторони повинні дотримуватися певних принципів.

"Тільки так можемо наблизити довгоочікуваний стійкий мир", — підсумував Кирило Буданов.

Нагадаємо, нещодавно Буданов в контексті нових переговорів заявив, що Україна зберігає надію на мир.

Також він переконаний, що поєднання сильної армії та принципів справедливості є ключем до стабільного та безпечного майбутнього України.