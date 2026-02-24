Буданов відповів, що потрібно для безпеки в Україні — відео

Кирило Буданов. Фото: Новини.LIVE

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов переконаний, що поєднання сильної армії та принципів справедливості є ключем до стабільного та безпечного майбутнього України.

Таку думку він висловив під час міжнародної конференції з питань правосуддя "Justice Conference", передає Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Буданов назвав кроки до миру в Україні

"Хочу нагадати нам усім: запорукою справедливості, встановлення миру, відновлення довіри і нашого майбутнього є наша українська армія. Доки український солдат тримає фронт, у безпеці перебуває і український тил, і кожен громадянин України", — наголосив очільник Офісу Президента.

За його словами, дипломатичні зусилля мають сенс лише тоді, коли за ними стоїть сильна армія, здатна гарантувати безпеку держави та створити передумови для досягнення справедливого миру.

Водночас справедливість, на думку керівника ОП, це ще й ефективний інструмент стримування.

"Як людина, яка багато років займається питаннями безпеки, скажу вам наступне: справедливість — це інструмент стримування, що суттєво зменшує ймовірність повторення війни. Справедливість робить агресію надто дорогою і ризикованою", — резюмував Буданов натякаючи, що поєднання сильної армії та принципів справедливості — єдиний реалістичний підхід на шляху до миру і стабільного геополітичного порядку.

Заяви Буданова під час Justice Conference

Керівник Офісу президента окреслив чотири ключові напрями для досягнення справедливого миру та зміцнення глобальної безпеки. Серед них — притягнення агресора до відповідальності та повернення викрадених українських дітей.

Буданов озвучив головні аспекти війни РФ проти України, а також підкреслив, що мир без покарання винних означатиме лише тимчасову паузу у війні та стане небезпечним сигналом для інших авторитарних режимів.