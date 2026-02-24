Буданов назвал шаги к безопасному будущему Украины — видео

Кирилл Буданов. Фото: Новини.LIVE

Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов убежден, что сочетание сильной армии и принципов справедливости является ключом к стабильному и безопасному будущему Украины.

Такое мнение он высказал во время международной конференции по вопросам правосудия "Justice Conference", передает Новини.LIVE.

"Хочу напомнить нам всем: залогом справедливости, установления мира, восстановления доверия и нашего будущего является наша украинская армия. Пока украинский солдат держит фронт, в безопасности находится и украинский тыл, и каждый гражданин Украины", — подчеркнул глава Офиса Президента.

По его словам, дипломатические усилия имеют смысл только тогда, когда за ними стоит сильная армия, способная гарантировать безопасность государства и создать предпосылки для достижения справедливого мира.

В то же время справедливость, по мнению руководителя ОП, это еще и эффективный инструмент сдерживания.

"Как человек, который много лет занимается вопросами безопасности, скажу вам следующее: справедливость — это инструмент сдерживания, существенно уменьшает вероятность повторения войны. Справедливость делает агрессию слишком дорогой и рискованной", — резюмировал Буданов намекая, что сочетание сильной армии и принципов справедливости — единственный реалистичный подход на пути к миру и стабильному геополитическому порядку.

Заявления Буданова во время Justice Conference

Руководитель Офиса президента очертил четыре ключевых направления для достижения справедливого мира и укрепления глобальной безопасности. Среди них — привлечение агрессора к ответственности и возвращение похищенных украинских детей.

Буданов озвучил главные аспекты войны РФ против Украины, а также подчеркнул, что мир без наказания виновных будет означать лишь временную паузу в войне и станет опасным сигналом для других авторитарных режимов.