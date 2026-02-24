Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Буданов сказал, что необходимо для безопасного будущего Украины

Буданов сказал, что необходимо для безопасного будущего Украины

Ua ru
Дата публикации 24 февраля 2026 12:51
Буданов назвал шаги к безопасному будущему Украины — видео
Кирилл Буданов. Фото: Новини.LIVE

Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов убежден, что сочетание сильной армии и принципов справедливости является ключом к стабильному и безопасному будущему Украины.

Такое мнение он высказал во время международной конференции по вопросам правосудия "Justice Conference", передает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Буданов назвал шаги к миру в Украине

"Хочу напомнить нам всем: залогом справедливости, установления мира, восстановления доверия и нашего будущего является наша украинская армия. Пока украинский солдат держит фронт, в безопасности находится и украинский тыл, и каждый гражданин Украины", — подчеркнул глава Офиса Президента.

По его словам, дипломатические усилия имеют смысл только тогда, когда за ними стоит сильная армия, способная гарантировать безопасность государства и создать предпосылки для достижения справедливого мира.

В то же время справедливость, по мнению руководителя ОП, это еще и эффективный инструмент сдерживания.

"Как человек, который много лет занимается вопросами безопасности, скажу вам следующее: справедливость — это инструмент сдерживания, существенно уменьшает вероятность повторения войны. Справедливость делает агрессию слишком дорогой и рискованной", — резюмировал Буданов намекая, что сочетание сильной армии и принципов справедливости — единственный реалистичный подход на пути к миру и стабильному геополитическому порядку.

Заявления Буданова во время Justice Conference

Руководитель Офиса президента очертил четыре ключевых направления для достижения справедливого мира и укрепления глобальной безопасности. Среди них — привлечение агрессора к ответственности и возвращение похищенных украинских детей.

Буданов озвучил главные аспекты войны РФ против Украины, а также подчеркнул, что мир без наказания виновных будет означать лишь временную паузу в войне и станет опасным сигналом для других авторитарных режимов.

Офис президента Украина Кирилл Буданов безопасность война в Украине
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации