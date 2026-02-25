Буданов заявил о правилах войны для Украины и России

Глава Офиса Президента Кирилл Буданов. Фото: Reuters

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что даже во время войны должны существовать границы, которые нельзя переходить. Он считает, что это важный момент для приближения мира.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом Буданов сказал в комментарии РБК-Украина.

Что сказал Буданов о правилах войны между Украиной и РФ

Руководитель Офиса президента отметил, что война всегда сопровождается жестокостью, однако даже при таких условиях должны действовать определенные правила.

"Это страшное событие, которое уносит жизни тысяч людей, разрушает города и ломает судьбы. Но даже здесь должны существовать определенные границы, через которые нельзя переступать ни при каких обстоятельствах", — сказал он.

Заявление Кирилла Буданова. Фото: Коллаж Новости.LIVE

По словам главы ОП, среди неприемлемых действий считаются:

прицельные обстрелы медучреждений, включая родильные дома;

удары по историческим и культурным объектам;

убийства гражданских людей и детей.

Отдельно он подчеркнул, что не может понять применение оружия против людей, которые не могут противостоять. Буданов считает такие действия утратившими человеческое достоинство.

"При всей жестокости войны, я не могу понять, кто и при каких обстоятельствах может поднять оружие против ребенка или пожилого человека, который физически не способен сопротивляться", — заявил руководитель ОП.

Также Буданов выступил против ударов по политическим центрам и местам, же находятся лидеры стран, которые воюют.

"Не имеет значения, речь о Киеве или условном Валдае. Тем более сейчас, когда идет непростой процесс мирных переговоров", — подчеркнул он.

Резюмируя руководитель ОП добавил, что во время сложных мирных переговоров соблюдение правил особенно важно. В частности, даже несмотря на "несправедливую" и "захватническую" войну обе стороны должны придерживаться определенных принципов.

"Только так можем приблизить долгожданный устойчивый мир", — подытожил Кирилл Буданов.

Напомним, недавно Буданов в контексте новых переговоров заявил, что Украина сохраняет надежду на мир.

Также он убежден, что сочетание сильной армии и принципов справедливости является ключом к стабильному и безопасному будущему Украины.