Буданов в 2021 году рассказал о сценарии нападения России на Украину

Кирилл Буданов. Фото: УНИАН

Еще в ноябре 2021 года Кирилл Буданов, в то время начальник ГУР МО, сказал, что вторжение России в Украину состоится и достаточно точно объяснил как это произойдет в эксклюзивном интервью Military Times.

Об этом написал в сети Х Говард Альтман, военный репортер, бывший старший управляющий редактор MilitaryTimes, ссылаясь на собственный материал от 21 ноября 2021 года, передает Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Карта была опубликована 21 февраля 2021 года в MilitaryTimes

В материале за ноябрь 2021 года Альтман, ссылаясь на слова Буданова, отмечал, что Россия сосредоточила более 92 000 военных вокруг границ Украины и готовится к нападению. Кирилл Буданов прогнозировал, что "такая атака, вероятно, будет включать авиаудары, артиллерийские и бронетанковые атаки, а затем воздушные десанты на востоке, десантные высадки в Одессе и Мариуполе".

"Атака, которую готовит Россия, будет гораздо более разрушительной, чем что-либо, что видели ранее в конфликте, начавшемся в 2014 году, в результате которого погибло около 14 000 украинцев", — пересказывает слова Буданова MilitaryTimes.

Последние заявления Кирилла Буданова

Буданов объяснил, с чем Украина входит в пятый год полномасштабной войны. Страна рассчитывает на справедливое завершение боевых действий.

Кроме того, руководитель ОП назвал шаги, которые необходимы для достижения устойчивого мира в Украине.

Также Буданов оценил переговоры с Россией и США. По его словам, процесс движется медленно, но прогресс есть.