Україна
Буданов в 2021 году рассказал о сценарии нападения РФ, — Альтман

Буданов в 2021 году рассказал о сценарии нападения РФ, — Альтман

Ua ru
23 февраля 2026 18:54
Буданов в 2021 году рассказал о сценарии нападения России на Украину
Кирилл Буданов. Фото: УНИАН

Еще в ноябре 2021 года Кирилл Буданов, в то время начальник ГУР МО, сказал, что вторжение России в Украину состоится и достаточно точно объяснил как это произойдет в эксклюзивном интервью Military Times.

Об этом написал в сети Х Говард Альтман, военный репортер, бывший старший управляющий редактор MilitaryTimes, ссылаясь на собственный материал от 21 ноября 2021 года, передает Новини.LIVE.

Війна Росії проти України
Карта была опубликована 21 февраля 2021 года в MilitaryTimes

В материале за ноябрь 2021 года Альтман, ссылаясь на слова Буданова, отмечал, что Россия сосредоточила более 92 000 военных вокруг границ Украины и готовится к нападению. Кирилл Буданов прогнозировал, что "такая атака, вероятно, будет включать авиаудары, артиллерийские и бронетанковые атаки, а затем воздушные десанты на востоке, десантные высадки в Одессе и Мариуполе".

"Атака, которую готовит Россия, будет гораздо более разрушительной, чем что-либо, что видели ранее в конфликте, начавшемся в 2014 году, в результате которого погибло около 14 000 украинцев", — пересказывает слова Буданова MilitaryTimes.

Последние заявления Кирилла Буданова

Буданов объяснил, с чем Украина входит в пятый год полномасштабной войны. Страна рассчитывает на справедливое завершение боевых действий.

Кроме того, руководитель ОП назвал шаги, которые необходимы для достижения устойчивого мира в Украине.

Также Буданов оценил переговоры с Россией и США. По его словам, процесс движется медленно, но прогресс есть.

Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
