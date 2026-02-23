Буданов у 2021 році розповів про сценарій нападу Росії на Україну

Кирило Буданов. Фото: УНІАН

Ще у листопаді 2021 року Кирило Буданов, на той час начальник ГУР МО, сказав що вторгнення Росії в Україну відбудеться і достатньо точно пояснив як це станеться в ексклюзивному інтервʼю Military Times.

Про це написав у мережі Х Говард Альтман, військовий репортер, колишній старший керуючий редактор MilitaryTimes, посилаючись на власний матеріал від 21 листопада 2021 року, передає Новини.LIVE.

Карта була опублікована 21 лютого 2021 року в MilitaryTimes

В матеріалі за листопад 2021 року Альтман, посилаючись на слова Буданова, зазначав, що Росія зосередила понад 92 000 військових навколо кордонів України та готується до нападу. Кирило Буданов прогнозував, що "така атака, ймовірно, включатиме авіаудари, артилерійські та бронетанкові атаки, а потім повітряні десанти на сході, десантні висадки в Одесі та Маріуполі".

"Атака, яку готує Росія, буде набагато руйнівною, ніж будь-що, що бачили раніше в конфлікті, що розпочався у 2014 році, в результаті якого загинуло близько 14 000 українців", — переповідає слова Буданова MilitaryTimes.

Останні заяви Кирила Буданова

Буданов пояснив, з чим Україна входить у пʼятий рік повномасштабної війни. Країна розраховує на справедливе завершення бойових дій.

Крім того, керівник ОП назвав кроки, які необхідні для досягнення сталого миру в Україні.

Також Буданов оцінив переговори з Росією та США. За його словами, процес рухається повільно, але прогрес є.