Головна Новини дня Вибори після перемир'я — Буданов відповів, чи братиме участь

Вибори після перемир'я — Буданов відповів, чи братиме участь

Дата публікації: 27 лютого 2026 00:08
Вибори в Україні — Буданов відповів, чи балотуватиметься
Кирило Буданов. Фото: Віталій Носач/РБК-Україна

Станом на сьогодні говорити про вибори безглуздо. Найголовніша задача — налагодити переговорний процес.

Про це в інтерв'ю арабському медіа "Аль-Модон" повідомив керівник Офісу Президента України Кирило Буданов, передає Новини.LIVE.

Чи балотуватиметься Буданов на виборах 

Очільника ОП запитали, чи можливо провести в Україні вибори, якщо діятиме 60-денне припинення вогню, та чи планує він висувати свою кандидатуру на посаду голови держави.

"Моє завдання зараз — налагодити ефективний переговорний процес. Говорити про вибори за нинішніх обставин безглуздо", — наголосив Буданов.

Раніше стало відомо, що у Верховній Раді найближчим часом презентують законопроєкт про післявоєнні вибори. За словами голови парламенту Руслана Стефанчука, перш ніж обирати голову держави, треба вирішити низку питань.

Володимир Зеленський на питання, чи готовий знову піти у президенти, чіткої відповіді не надав. Зазначив, що все залежатиме від ситуації.

Офіс президента вибори політики Кирило Буданов війна в Україні
Марія Чекарьова - редактор
Автор:
Марія Чекарьова
