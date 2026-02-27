Вибори в Україні — Буданов відповів, чи балотуватиметься

Кирило Буданов. Фото: Віталій Носач/РБК-Україна

Станом на сьогодні говорити про вибори безглуздо. Найголовніша задача — налагодити переговорний процес.

Про це в інтерв'ю арабському медіа "Аль-Модон" повідомив керівник Офісу Президента України Кирило Буданов, передає Новини.LIVE.

Очільника ОП запитали, чи можливо провести в Україні вибори, якщо діятиме 60-денне припинення вогню, та чи планує він висувати свою кандидатуру на посаду голови держави.

"Моє завдання зараз — налагодити ефективний переговорний процес. Говорити про вибори за нинішніх обставин безглуздо", — наголосив Буданов.

Раніше стало відомо, що у Верховній Раді найближчим часом презентують законопроєкт про післявоєнні вибори. За словами голови парламенту Руслана Стефанчука, перш ніж обирати голову держави, треба вирішити низку питань.

Володимир Зеленський на питання, чи готовий знову піти у президенти, чіткої відповіді не надав. Зазначив, що все залежатиме від ситуації.