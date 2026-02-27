Нагорняк — Украина не готова к выборам во время войны

Сергей Нагорняк. Фото: пресс-служба Рады

Украина не будет проводить в этом году парламентские или президентские выборы. Прежде всего нужно фокусироваться на завершении войны.

Об этом заявил нардеп от "Слуги народа" Сергей Нагорняк в эфире Ранок.LIVE в пятницу, 27 февраля.

Выборы возможны исключительно после завершения войны

По словам Нагорняка, любые попытки поставить войну на паузу на несколько месяцев, чтобы открыть избирательные участки — это опасный путь.

"Сейчас любые разговоры о выборах — это бессмысленные разговоры. И я считаю, что абсолютно все политики должны четко дать понять и американским, и европейским партнерам, что у нас сейчас должен быть не расфокус на выборы или еще какие-то вещи", — сказал он.

Нардеп отметил, что у Украины сейчас должен быть фокус на том, как выстоять в этой войне и как дожать Россию.

"Чтобы мы получили мир на украинских условиях, а не на тех условиях, которые нам сегодня навязывают и Соединенные Штаты, и навязывает Россия через Соединенные Штаты", — добавил парламентарий.

Реальный запуск избирательного процесса, по словам депутата, возможен исключительно после полного прекращения полномасштабной войны.

"Нам нужно откровенно с ними (с партнерами — ред.) говорить о том, что выборы будут, но после того, как завершится война и шесть месяцев нужно как минимум для того, чтобы после завершения войны иметь время для их подготовки... Я откровенно не верю, что в этом году будут выборы", — говорит Нагорняк.

Законопроект о выборах — что уже наработано

В Украине уже создана рабочая группа по выборам, однако почти все участники отмечают, что волеизъявление должно проводиться исключительно после завершения войны. Уже наработан пункт, который обязывает кандидатов заявлять информацию о том, были ли у них имеющиеся связи с РФ.

Также могут изменить избирательный барьер для политических партий с 5% до 3%.

Военным на выборах, вместо паспорта, могут позволить воспользоваться военно-учетным документом.

Однако отметим, что эти пункты окончательно не утверждены. После того, как законопроект полностью доработают, его должна принять Верховная Рада в двух чтениях.