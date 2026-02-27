Після війни Україні потрібно щонайменше пів року для підготовки до виборів — Нагорняк

Сергій Нагорняк. Фото: пресслужба Ради

Парламентські чи президентські вибори цього року навряд чи будуть. Після завершення війни ще потрібно щонайменше пів року, щоб підготуватись до волевиявлення.

Про це заявив нардеп від "Слуги народу" Сергій Нагорняк в ефірі Ранок.LIVE у п’ятницю, 27 лютого.

Вибори можливі виключно після завершення війни

За словами Нагорняка, будь-які спроби поставити війну на паузу на кілька місяців, аби відкрити виборчі дільниці — це небезпечний шлях.

"Зараз будь-які розмови про вибори — це безглузді розмови. І я вважаю, що абсолютно всі політики мають чітко дати зрозуміти і американським, і європейським партнерам, що у нас зараз має бути не розфокус на вибори чи ще якісь речі", — сказав він.

Нардеп зазначив, що в України зараз має бути фокус на тому, як вистояти в цій війні і як дотиснути Росію.

"Щоб ми отримали мир на українських умовах, а не на тих умовах, які нам сьогодні нав'язують і Сполучені Штати, і нав'язує Росія через Сполучені Штати", — додав парламентар.

Реальний запуск виборчого процесу, за словами депутата, можливий виключно після повного припинення повномасштабної війни.

"Нам потрібно відверто з ними (з партнерами — ред.) говорити про те, що вибори будуть, але після того, як завершиться війна і шість місяців потрібно щонайменше для того, щоб після завершення війни мати час для їх підготовки... Я відверто не вірю, що цього року будуть вибори", — каже Нагорняк.

Законопроєкт про вибори — що вже напрацьовано

В Україні вже створено робочу групу щодо виборів, проте майже всі учасники наголошують, що волевиявлення має проводитись виключно після завершення війни. Вже напрацьовано пункт, який зобов’язує кандидатів заявляти інформацію про те, чи були у них наявні зв’язки з РФ.

Також можуть змінити виборчий бар'єр для політичних партій з 5% до 3%.

Військовим на виборах, замість паспорта, можуть дозволити скористатись військово-обліковим документом.

Проте зазначимо, що ці пункти остаточно не затвердженні. Після того, як законопроєкт повністю доопрацюють, його має ухвалити Верховна Рада у двох читаннях.