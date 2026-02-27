Вибори в Україні — Зеленський озвучив головну умову для їх проведення

Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський заявив, що для проведення виборів в Україні необхідне щонайменше двомісячне припинення вогню з боку Росії. За його словами, без гарантій безпеки організувати виборчий процес неможливо.

Про це глава держави заявив в інтерв'ю Sky News, передає Новини.LIVE.

Він наголосив, що без гарантій безпеки організувати демократичний процес під час війни неможливо. За словами глави держави, для організації виборів Росія має погодитися щонайменше на двомісячне припинення вогню. Лише за таких умов можна буде гарантувати безпеку громадян і військових, які також мають право голосу.

"Нам потрібна безпека. Нам потрібно, щоб наші солдати голосували. У нас багато питань щодо безпеки. Люди не можуть мати виборчу компанію під обстрілами під ракетами", — наголосив Зеленський.

Президент зазначив, що у разі досягнення домовленості про припинення вогню Верховна Рада намагатиметься внести зміни до законодавства, аби провести вибори відповідно до нових реалій воєнного часу.

Водночас Зеленський підкреслив, що його участь у виборах залежатиме від умов їх проведення — чи йтиметься про повноцінне завершення війни з гарантіями безпеки від США, чи лише про тимчасове перемир'я і фактичну паузу у бойових діях.

Вибори в Україні

Законопроєкт про проведення виборів після завершення війни планують представити у Верховній Раді найближчим часом. За словами спікера парламенту, організація голосування можлива лише за умови дотримання демократичних стандартів і гарантування безпеки для громадян. Водночас нині, на його переконання, говорити про вибори передчасно, адже першочерговим завданням залишається налагодження переговорного процесу.

В інтерв'ю арабському медіа "Аль-Модон" керівник Офісу Президента України Кирило Буданов також наголосив на складності організації виборів під час війни.

Народний депутат від "Слуги народу" Сергій Нагорняк своєю чергою зазначив, що парламентські чи президентські вибори цього року малоймовірні. За його словами, навіть після завершення війни знадобиться щонайменше шість місяців для повноцінної підготовки до волевиявлення.