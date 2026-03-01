Путин не смог помочь ни одному из ближайших друзей — Сибигу о слабости Кремля

Глава МИД Украины Андрей Сибига. Фото: Facebook/UkraineMFA

Москва теряет своих друзей друг за другом. Российский диктатор Владимир Путин не способен стать хорошим союзником, а его финал будет таким же, как у других диктаторов.

Об этом сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига в воскресенье, 1 марта, передает Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Сибига заявил, что Путин теряет влияние в мире

"Асад, Мадуро, а теперь и Хаменеи. Путин потерял трех своих ближайших друзей чуть больше, чем за год. Он также не помог ни одному из них", — отметил Андрей Сибига.

По его словам, такая динамика свидетельствует о трех вещах. Первое — на Россию нельзя полагаться. Кремль не способен стать надежным союзником.

Сообщение Сибиги. Фото: скриншот

Кроме того, Москва начала резко терять влияние в мире. Зато Путин застрял в войне против Украины, которую он, по словам Сибиги, никогда не выиграет.

В конце концов, как отметил глава МИД, после падения ближайших друзей-диктаторов финал Путина очевиден — однажды с российским диктатором произойдет то же самое.

"Вместе мы должны приложить все усилия, чтобы приблизить этот радостный день и обеспечить ответственность за все преступления России. Справедливость неизбежна", — написал Сибига.

Судьба Асада, Мадуро и Хаменеи

В декабре 2024 года в Сирии было объявлено о свержении режима диктатора Башара Асада. Тысячи граждан решили вернуться домой. Бывший сирийский лидер бежал из страны в Россию.

Еще одного союзника Путина, президента Венесуэлы Николаса Мадуро, в январе 2026 года захватили США. Из-за этого и энергетической блокады Кубы Карибская империя Москвы фактически распалась.

В феврале 2026 года США и Израиль начали совместную военную операцию на Ближнем Востоке. В результате ударов в Тегеране погиб диктатор Али Хаменеи. Кроме того, известно о ликвидации еще нескольких топ-чиновников страны.