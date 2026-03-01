Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Путин стремительно теряет друзей — Сибига о крахе влияния Кремля

Путин стремительно теряет друзей — Сибига о крахе влияния Кремля

Ua ru
Дата публикации 1 марта 2026 11:59
Путин не смог помочь ни одному из ближайших друзей — Сибигу о слабости Кремля
Глава МИД Украины Андрей Сибига. Фото: Facebook/UkraineMFA

Москва теряет своих друзей друг за другом. Российский диктатор Владимир Путин не способен стать хорошим союзником, а его финал будет таким же, как у других диктаторов.

Об этом сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига в воскресенье, 1 марта, передает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Сибига заявил, что Путин теряет влияние в мире

"Асад, Мадуро, а теперь и Хаменеи. Путин потерял трех своих ближайших друзей чуть больше, чем за год. Он также не помог ни одному из них", — отметил Андрей Сибига.

По его словам, такая динамика свидетельствует о трех вещах. Первое — на Россию нельзя полагаться. Кремль не способен стать надежным союзником.

Андрій Сибіга заявив, що Путін втратив трьох своїх найближчих друзів трохи більше ніж за рік
Сообщение Сибиги. Фото: скриншот

Кроме того, Москва начала резко терять влияние в мире. Зато Путин застрял в войне против Украины, которую он, по словам Сибиги, никогда не выиграет.

В конце концов, как отметил глава МИД, после падения ближайших друзей-диктаторов финал Путина очевиден — однажды с российским диктатором произойдет то же самое.

"Вместе мы должны приложить все усилия, чтобы приблизить этот радостный день и обеспечить ответственность за все преступления России. Справедливость неизбежна", — написал Сибига.

Судьба Асада, Мадуро и Хаменеи

В декабре 2024 года в Сирии было объявлено о свержении режима диктатора Башара Асада. Тысячи граждан решили вернуться домой. Бывший сирийский лидер бежал из страны в Россию.

Еще одного союзника Путина, президента Венесуэлы Николаса Мадуро, в январе 2026 года захватили США. Из-за этого и энергетической блокады Кубы Карибская империя Москвы фактически распалась.

В феврале 2026 года США и Израиль начали совместную военную операцию на Ближнем Востоке. В результате ударов в Тегеране погиб диктатор Али Хаменеи. Кроме того, известно о ликвидации еще нескольких топ-чиновников страны.

Ваша пробная версия Premium закончилась

Иран владимир путин МИД Андрей Сибига Кремль Россия
Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации