Удар по лідерах Ірану — ЦРУ допомогло Ізраїлю знайти Хаменеї та його людей

Сполучені Штати надали Ізраїлю розвідувальну інформацію для точного удару по лідерах Ірану. Завдяки цьому 28 лютого було ліквідовано низку топпосадовців, зокрема, верховного лідера Алі Хаменеї.

Ізраїль співпрацював з ЦРУ задля удару по лідерах Ірану

ЦРУ місяцями стежило за Алі Хаменеї. Це дало змогу зібрати якомога більше інформації щодо місцезнаходження та схем його дій. Згодом у США дізналися, що 28 лютого планується зустріч високопосадовців Ірану в самому серці Тегерана.

Офіційні особи, що обізнані з відповідними рішеннями, зазначили, що Америка та Ізраїль скоригували час своєї атаки, аби скористатися новими розвідувальними даними. Це дало змогу усунути топпосадовців Ірану та вбити Хаменеї.

"ЦРУ передало Ізраїлю свої розвідувальні дані, які забезпечували "високоточну" інформацію про позицію аятоли Хаменеї, повідомляють джерела, ознайомлені з цими розвідувальними даними", — зазначають у NYT.

Водночас Ізраїль планував операцію з ліквідації високопоставлених керівників Ірану місяцями. Спочатку планували завдати удару вночі, однак зрештою вирішили атакувати урядовий комплекс в Тегерані в суботу вранці.

Операція розпочалася близько шостої ранку в Ізраїлі, коли винищувачі злетіли зі своїх баз. Близько 9:40 ранку ракети далекого радіуса дії вразили комплекс в Тегерані. На момент удару високопосадовці Ірану з національної безпеки перебували в одній з будівель. Хаменеї був в іншій будівлі поруч.

Сполучені Штати та Ізраїль також зібрали детальну інформацію про місцезнаходження ключових офіцерів іранської розвідки. Під час подальших ударів було атаковано відповідні місця. Водночас, як зазначили джерела NYT, обізнані з операцією, головний офіцер розвідки Ірану втік, а керівництво розвідувальних служб країни було повністю знищене.

Що відомо про атаки на Іран

Ізраїль обстріляв Тегеран вранці 28 лютого. Незадовго після цього американський лідер Дональд Трамп заявив, що США починають масштабну військову операцію в Ірані.

У відповідь на країни Близького Сходу полетіли балістичні ракети з Ірану. Пізніше стало відомо про атаку на резиденцію верховного лідера Ірану Алі Хаменеї.

Згодом підтвердили смерть верховного лідера Ірану Алі Хаменеї. Він загинув внаслідок ударів США та Ізраїлю. В країні оголосили траур.