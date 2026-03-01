Видео
Главная Новости дня ЦРУ помогло найти Хаменеи и его людей — детали удара по Ирану

ЦРУ помогло найти Хаменеи и его людей — детали удара по Ирану

Ua ru
Дата публикации 1 марта 2026 15:10
Ликвидация топ-чиновников Ирана — ЦРУ помогло Израилю определить место встречи лидеров
ЦРУ помогло Израилю нанести точные удары по лидерам Ирана. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Израиль получил разведывательные данные от Соединенных Штатов перед тем, как нанести удар по Ирану 28 февраля. С помощью этой информации удалось определить точное место встречи топ-чиновников и ликвидировать ряд иранских лидеров, в частности, Али Хаменеи.

Новини.LIVE рассказывают об этом со ссылкой на The New York Times.

Читайте также:

Израиль сотрудничал с ЦРУ для удара по лидерам Ирана

ЦРУ месяцами следило за Али Хаменеи. Это позволило собрать как можно больше информации о местонахождении и схемах его действий. Впоследствии в США узнали, что 28 февраля планируется встреча высокопоставленных чиновников Ирана в самом сердце Тегерана.

Официальные лица, знакомые с соответствующими решениями, отметили, что Америка и Израиль скорректировали время своей атаки, чтобы воспользоваться новыми разведывательными данными. Это позволило устранить топ-чиновников Ирана и убить Хаменеи.

"ЦРУ передало Израилю свои разведывательные данные, которые обеспечивали "высокоточную" информацию о позиции аятоллы Хаменеи, сообщают источники, знакомые с этими разведывательными данными", — отмечают в NYT.

В то же время Израиль планировал операцию по ликвидации высокопоставленных руководителей Ирана месяцами. Сначала планировали нанести удар ночью, однако в итоге решили атаковать правительственный комплекс в Тегеране в субботу утром.

Операция началась около шести утра в Израиле, когда истребители взлетели со своих баз. Около 9:40 утра ракеты дальнего радиуса действия поразили комплекс в Тегеране. На момент удара высокопоставленные чиновники Ирана по национальной безопасности находились в одном из зданий. Хаменеи был в другом здании рядом.

Соединенные Штаты и Израиль также собрали подробную информацию о местонахождении ключевых офицеров иранской разведки. Во время дальнейших ударов были атакованы соответствующие места. В то же время, как отметили источники NYT, знакомые с операцией, главный офицер разведки Ирана сбежал, а руководство разведывательных служб страны было полностью уничтожено.

Что известно об атаках на Иран

Израиль обстрелял Тегеран утром 28 февраля. Незадолго после этого американский лидер Дональд Трамп заявил, что США начинают масштабную военную операцию в Иране.

В ответ на страны Ближнего Востока полетели баллистические ракеты из Ирана. Позже стало известно об атаке на резиденцию верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Впоследствии подтвердили смерть верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Он погиб в результате ударов США и Израиля. В стране объявили траур.

Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
