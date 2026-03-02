Атаки на Иран — в ISW объяснили, почему Путин ограничился словами вместо помощи

Москва не была многословной относительно ситуации в Иране. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Москва не способна быть хорошим союзником. Россия шаблонно осудила гибель верховного лидера Ирана Али Хаменеи и еще нескольких высокопоставленных чиновников. На этом помощь диктатора Владимира Путина окончилась.

Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Как Россия отреагировала на события в Иране

Как отмечают в ISW, 1 марта российский диктатор Владимир Путин направил президенту Ирана Масуду Пезешкиану сообщение. В нем крымлевский чиновник выразил соболезнования по поводу смерти Али Хаменеи и других иранских чиновников.

"Путин раскритиковал смерть Хаменеи, назвав ее "убийством", совершенным "циничным способом" с "человеческой моралью и международным правом", но не упомянул о Соединенных Штатах или Израиле", — отмечается в отчете.

В то же время российский диктатор заявил, что Хаменеи в РФ будут помнить как "выдающегося государственного деятеля". В МИД России тоже выразили возмущение смертью иранских лидеров и призвали прекратить боевые действия для "дипломатического диалога".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 1 марта провел разговоры с чиновниками из ОАЭ, Катара шейхом и КНР относительно американо-израильских ударов по Ирану. Он повторил осуждение этих обстрелов.

"Лавров и министр иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И совместно предложили координировать действия с СБ ООН, МАГАТЭ и другими международными организациями, чтобы помочь "стабилизировать" ситуацию", — отмечается в отчете.

Еще ряд российских чиновников выразили шаблонные осуждения относительно ситуации в Иране. Это, по оценке ISW, подчеркивает ограниченные возможности РФ по поддержке Ирана.

"Кремль, вероятно, будет оставаться ограниченным собственными военными усилиями в Украине и желанием получить уступки от Соединенных Штатов, не жертвуя своими целями в Украине", — отмечают в Институте изучения войны.

Какова ситуация в Иране сейчас

После начала военной операции США и Израиля в Иране стало известно о смерти верховного лидера Али Хаменеи. Исполнять его обязанности временно назначили Алиреза Арафи.

В то же время президент США Дональд Трамп заявил о трех кандидатах на роль нового главы Ирана. По его словам, операция США против Тегерана продлится еще около четырех недель.

Вместе с тем, нынешний секретарь Совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани заявил, что Тегеран не будет вести переговоры с США. Он резко раскритиковал Дональда Трампа.