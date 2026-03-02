Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Почему Путин ничем не помог Ирану после атак — в ISW объяснили

Почему Путин ничем не помог Ирану после атак — в ISW объяснили

Ua ru
Дата публикации 2 марта 2026 09:50
Атаки на Иран — в ISW объяснили, почему Путин ограничился словами вместо помощи
Москва не была многословной относительно ситуации в Иране. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Москва не способна быть хорошим союзником. Россия шаблонно осудила гибель верховного лидера Ирана Али Хаменеи и еще нескольких высокопоставленных чиновников. На этом помощь диктатора Владимира Путина окончилась.

Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Реклама
Читайте также:

Как Россия отреагировала на события в Иране

Как отмечают в ISW, 1 марта российский диктатор Владимир Путин направил президенту Ирана Масуду Пезешкиану сообщение. В нем крымлевский чиновник выразил соболезнования по поводу смерти Али Хаменеи и других иранских чиновников.

"Путин раскритиковал смерть Хаменеи, назвав ее "убийством", совершенным "циничным способом" с "человеческой моралью и международным правом", но не упомянул о Соединенных Штатах или Израиле", — отмечается в отчете.

В то же время российский диктатор заявил, что Хаменеи в РФ будут помнить как "выдающегося государственного деятеля". В МИД России тоже выразили возмущение смертью иранских лидеров и призвали прекратить боевые действия для "дипломатического диалога".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 1 марта провел разговоры с чиновниками из ОАЭ, Катара шейхом и КНР относительно американо-израильских ударов по Ирану. Он повторил осуждение этих обстрелов.

"Лавров и министр иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И совместно предложили координировать действия с СБ ООН, МАГАТЭ и другими международными организациями, чтобы помочь "стабилизировать" ситуацию", — отмечается в отчете.

Еще ряд российских чиновников выразили шаблонные осуждения относительно ситуации в Иране. Это, по оценке ISW, подчеркивает ограниченные возможности РФ по поддержке Ирана.

"Кремль, вероятно, будет оставаться ограниченным собственными военными усилиями в Украине и желанием получить уступки от Соединенных Штатов, не жертвуя своими целями в Украине", — отмечают в Институте изучения войны.

Какова ситуация в Иране сейчас

После начала военной операции США и Израиля в Иране стало известно о смерти верховного лидера Али Хаменеи. Исполнять его обязанности временно назначили Алиреза Арафи.

В то же время президент США Дональд Трамп заявил о трех кандидатах на роль нового главы Ирана. По его словам, операция США против Тегерана продлится еще около четырех недель.

Вместе с тем, нынешний секретарь Совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани заявил, что Тегеран не будет вести переговоры с США. Он резко раскритиковал Дональда Трампа.

США Иран Израиль владимир путин Россия атака
Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации