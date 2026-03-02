Зеленський пояснив, чи вплине Іран на підтримку України

Зеленський висловився, чим небезпечна війна в Ірані для України
Президент України Володимир Зеленський прокоментував ескалацію довкола Ірану та Близького Сходу і заявив, що це може позначитися на забезпеченні України протиповітряною обороною. Він наголосив, що наразі не отримував від США чи Європи сигналів, які б зупиняли або змінювали ініціативу PURL щодо закупівлі озброєння, зокрема дефіцитних ракет-перехоплювачів ПАК-3 для Patriot.
Про це Володимир Зеленський заявив під час спілкування із журналістами, цитує Новини.LIVE.
Зеленський назвав ризики для поставок Україні через бойові дії на Близькому Сході
Зеленський наголосив, що Україна не залишає це питання без комунікації з союзниками та повідомив, що піднімав його під час розмови з канцлером Німеччини, яка відбулася незадовго до відповіді журналістам.
"Безумовно, це питання турбує нас і тому ми на контакті з нашими партнерами", — сказав він.
Окремо глава держави додав, що згадував про це й у діалозі з німецькою стороною.
"Поки що від американців і від європейців подібних сигналів не було, всі розуміють, що для нас це наше життя, відповідна зброя. Поки що програма PURL працює, я працюю над тим, щоб були транші від наших європейських партнерів", — пояснив Зеленський.
Водночас президент застеріг, що тривала війна та зростання інтенсивності бойових дій здатні впливати на доступність систем і боєприпасів ППО.
Тим часом союзники України вже відреагували на бойові дії на Близькому Сході. Так ЄС заявили про готовність допомогти США та Ізраїлю у воєнній операції проти Ірану.
Також досвід українських військових уже хочуть залучити для захисту Перської затоки від дронів.
Раніше Володимир Зеленський заявляв про труднощі в поповненні запасів ракет для систем ППО.
