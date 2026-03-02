Відео
Головна Новини дня Зеленський висловився, чим небезпечна війна в Ірані для України

Зеленський висловився, чим небезпечна війна в Ірані для України

Ua ru
Дата публікації: 2 березня 2026 12:47
Зеленський пояснив, чи вплине Іран на підтримку України
Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський прокоментував ескалацію довкола Ірану та Близького Сходу і заявив, що це може позначитися на забезпеченні України протиповітряною обороною. Він наголосив, що наразі не отримував від США чи Європи сигналів, які б зупиняли або змінювали ініціативу PURL щодо закупівлі озброєння, зокрема дефіцитних ракет-перехоплювачів ПАК-3 для Patriot.

Про це Володимир Зеленський заявив під час спілкування із журналістами, цитує Новини.LIVE.

Читайте також:

Зеленський назвав ризики для поставок Україні через бойові дії на Близькому Сході

Зеленський наголосив, що Україна не залишає це питання без комунікації з союзниками та повідомив, що піднімав його під час розмови з канцлером Німеччини, яка відбулася незадовго до відповіді журналістам.

"Безумовно, це питання турбує нас і тому ми на контакті з нашими партнерами", — сказав він.

Окремо глава держави додав, що згадував про це й у діалозі з німецькою стороною.

"Поки що від американців і від європейців подібних сигналів не було, всі розуміють, що для нас це наше життя, відповідна зброя. Поки що програма PURL працює, я працюю над тим, щоб були транші від наших європейських партнерів", — пояснив Зеленський. 

Водночас президент застеріг, що тривала війна та зростання інтенсивності бойових дій здатні впливати на доступність систем і боєприпасів ППО. 

Тим часом союзники України вже відреагували на бойові дії на Близькому Сході. Так ЄС заявили про готовність допомогти США та Ізраїлю у воєнній операції проти Ірану. 

Також досвід українських військових уже хочуть залучити для захисту Перської затоки від дронів. 

Раніше Володимир Зеленський заявляв про труднощі в поповненні запасів ракет для систем ППО. 

Володимир Зеленський Іран ППО війна в Україні
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
