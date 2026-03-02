Зеленский предупредил о рисках для ПВО в случае затяжной войны в Иране

Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский комментируя возможный дефицит ПАК-3 для Patriot из-за событий на Ближнем Востоке сказал, что Киев держит это на постоянном контроле. По его словам, программа PURL продолжает работать, однако затяжная война и интенсивность боев способны повлиять на объемы ПВО для Украины.

Об этом Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами, цитирует Новини.LIVE.

Зеленский подчеркнул, что Украина не оставляет этот вопрос без коммуникации с союзниками и сообщил, что поднимал его во время разговора с канцлером Германии, который состоялся незадолго до ответа журналистам.

"Безусловно, этот вопрос беспокоит нас и поэтому мы на контакте с нашими партнерами", — сказал он.

Отдельно глава государства добавил, что упоминал об этом и в диалоге с немецкой стороной.

"Пока что от американцев и от европейцев подобных сигналов не было, все понимают, что для нас это наша жизнь, соответствующее оружие. Пока программа PURL работает, я работаю над тем, чтобы были транши от наших европейских партнеров", — пояснил Зеленский.

В то же время президент предостерег, что длительная война и рост интенсивности боевых действий способны влиять на доступность систем и боеприпасов ПВО.

Тем временем союзники Украины уже отреагировали на боевые действия на Ближнем Востоке. Так ЕС заявили о готовности помочь США и Израилю в военной операции против Ирана.

Также опыт украинских военных уже хотят привлечь для защиты Персидского залива от дронов.

Ранее Владимир Зеленский заявлял о трудностях в пополнении запасов ракет для систем ПВО.