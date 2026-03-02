Відео
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
Втрати на Близькому Сході від початку війни з Іраном — дані CNN

Втрати на Близькому Сході від початку війни з Іраном — дані CNN

Ua ru
Дата публікації: 2 березня 2026 11:23
CNN підрахував втрати в регіоні від початку війни з Іраном
Уламки на місці смертельного ракетного удару Ірану на тлі конфлікту між США та Ізраїлем з Іраном у Бейт-Шемеші, Ізраїль. Фото: REUTERS/Amir Cohen

CNN зібрав дані про втрати на Близькому Сході від початку війни з Іраном, окремо навівши цифри для кількох країн. Найбільше суперечностей, за цими повідомленнями, стосується загальної кількості загиблих в Ірані.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на звіт CNN.

Читайте також:

Скільки загинуло людей з моменту початку війни з Іраном

В Ірані державні медіа країни повідомляли про удар по початковій школі для дівчат і загибель понад 100 учениць. Окремо американське інформаційне агентство активістів із прав людини HRANA наводить власну оцінку — щонайменше 133 загиблих цивільних, при цьому загальна кількість убитих у країні, за зведенням CNN, фігурує в суперечливих повідомленнях.

Ізраїль втратив від початку військових операцій проти Ірану щонайменше 10 людей, а кількість поранених перевищила 200. Також окремо вказано епізод у місті Бейт-Шемеш, де ракета влучила в бомбосховище, і там, за цими даними, зафіксували дев'ять смертей.

У Лівані, за інформацією Міністерства охорони здоров'я країни, щонайменше 31 людина загинула внаслідок авіаударів Ізраїлю по південному Лівану та Бейруту.

В Іраку у результаті американо-ізраїльського удару по одному зі штабів загинули чотири члени Іракських народних мобілізаційних сил — воєнізованого угруповання.

В Об'єднаних Арабських Еміратах Міністерство оборони країни заявило про трьох загиблих внаслідок ударів у відповідь Ірану. Окремо CNN також наводить повідомлення Центрального командування США про трьох загиблих американських військовослужбовців у Кувейті.

Окремо президент США Дональд Трамп заявляв про те, як довго триватиме військова операція в Ірані, а також чи має кандидатів на посаду лідера Ірану після того як було ліквідовано верховного лідера Алі Хаменеї. 

Водночас  секретар Ради національної безпеки Ірану Алі Ларіджані відкинув пропозицію переговорів зі США

За останніми даними деякі країни ЄС висловили готовність долучитися до військової операції проти Ірану.

США Іран Ізраїль ОАЕ Ліван війна Кувейт
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
