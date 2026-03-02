Армія Ізраїлю почала завдавати ударів по Лівану — загинув топ-посадовець

Дим здіймається після ізраїльських ударів у південних передмістях Бейрута, Ліван, 2 березня 2026 року. Фото: Reuters

Армія Ізраїлю почала атакувати об'єкти в Лівані. ЦАХАЛ зазначив, що метою є цілі "Хезболли". Внаслідок ударів 2 березня загинув голова парламентської фракції "Хезболла" Мухаммад Раад.

Новини.LIVE розповідає про це з посиланням на повідомлення ЦАХАЛу та Al Hadath.

Що відомо про ізраїльські атаки на Ліван

Як повідомили у ЦАХАЛі, "Хезболла" діє в інтересах іранського режиму. Через це Ліван відкрив вогонь по Ізраїлю та його цивільному населенню. У відповідь ЦАХАЛ почав атакувати цілі "Хезболли" по всьому Лівану.

"Армія оборони Ізраїлю діятиме всупереч рішенню "Хезболли" приєднатися до кампанії та не дозволить організації становити загрозу для Держави Ізраїль та завдавати шкоди цивільному населенню північного Ізраїлю", — йдеться у повідомленні.

У ЦАХАЛі додали, що терористична організація "Хезболла" руйнує Ліван. Армія оборони Ізраїлю буде рішуче відповідати на ці дії.

Такий сценарій стосовно Лівану ізраїльська армія розглядала ще при стандартній бойовій підготовці в рамках операції "Ревучий лев". ЦАХАЛ заявив, що готовий до будь-яких подій на всіх фронтах та до боротьби з усіма загрозами для Ізраїлю.

Смерть Мухаммада Раада

За інформацією Al Hadath, у понеділок вранці через удари Ізраїлю по Лівану загинув високопосадовець Мухаммед Раад. Він був головою парламентської фракції "Хезболли".

ЦАХАЛ завдав точних ударів. У ЦАХАЛі заявили про атаку по кількох високопоставлених терористах "Хезболли" в Бейруті та по "центральному терористу "Хезболли"" на півдні Лівану, однак імена поки що не назвали.

Удари Ізраїлю по Ірану

Вранці 28 лютого Ізраїль атакував Тегеран. У відповідь Іран випустив балістичні ракети по кількох країнах Близького Сходу.

Президент США Дональд Трамп оголосив про початок масштабної військової операції для знищення іранського режиму.

Внаслідок американсько-ізраїльських обстрілів було вбито верховного лідера Ірану Алі Хаменеї. Крім того, підтверджено смерть ще низки високопосадовців.

Пізніше Трамп заявив, що Іран звернувся з проханням про перемовини, США згодні на обговорення деталей.

Вже в понеділок, 2 березня, секретар Ради нацбезпеки Ірану Алі Ларіджані заявив, що Тегеран не буде вести переговори зі США. Америка різко відповіла.