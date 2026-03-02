Видео
Україна
Главная Новости дня Из-за израильских ударов по Ливану погиб топ-чиновник — детали

Из-за израильских ударов по Ливану погиб топ-чиновник — детали

Ua ru
Дата публикации 2 марта 2026 07:57
Из-за израильских ударов по Ливану погиб один из лидеров Хезболлы — что известно
Дым поднимается после израильских ударов в южных пригородах Бейрута, Ливан, 2 марта 2026 года. Фото: Reuters

Израиль начал атаковать объекты "Хезболлы" в Ливане. Удары по целям нанесли ночью 2 марта. В результате обстрела погиб глава парламентской фракции "Хезболла" Мухаммад Раад.

Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на сообщения ЦАХАЛа и Al Hadath.

Читайте также:

Что известно об израильских атаках на Ливан

Как сообщили в ЦАХАЛе, "Хезболла" действует в интересах иранского режима. Из-за этого Ливан открыл огонь по Израилю и его гражданскому населению. В ответ ЦАХАЛ начал атаковать цели "Хезболлы" по всему Ливану.

"Армия обороны Израиля будет действовать вопреки решению "Хезболлы" присоединиться к кампании и не позволит организации представлять угрозу для Государства Израиль и наносить вред гражданскому населению северного Израиля", — говорится в сообщении.

В ЦАХАЛе добавили, что террористическая организация "Хезболла" разрушает Ливан. Армия обороны Израиля будет решительно отвечать на эти действия.

Такой сценарий в отношении Ливана израильская армия рассматривала еще при стандартной боевой подготовке в рамках операции "Ревущий лев". ЦАХАЛ заявил, что готов к любым событиям на всех фронтах и к борьбе со всеми угрозами для Израиля.

Смерть Мухаммада Раада

По информации Al Hadath, в понедельник утром из-за ударов Израиля по Ливану погиб высокопоставленный чиновник Мухаммед Раад. Он был председателем парламентской фракции "Хезболлы".

ЦАХАЛ нанес точные удары. В ЦАХАЛе заявили об атаке по нескольким высокопоставленным террористам "Хезболлы" в Бейруте и по "центральному террористу "Хезболлы"" на юге Ливана, однако имена пока не назвали.

Удары Израиля по Ирану

Утром 28 февраля Израиль атаковал Тегеран. В ответ Иран выпустил баллистические ракеты по нескольким странам Ближнего Востока.

Президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабной военной операции для уничтожения иранского режима.

В результате американо-израильских обстрелов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Кроме того, подтверждена смерть еще ряда высокопоставленных чиновников.

Позже Трамп заявил, что Иран обратился с просьбой о переговорах, США согласны на обсуждение деталей.

Уже в понедельник, 2 марта, секретарь Совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани заявил, что Тегеран не будет вести переговоры с США. Америка резко ответила.

Израиль обстрелы Ливан атака Хезболла
Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
