Общие потери в войне с Ираном — CNN собрал цифры по регионах

Сколько погибло людей с начала войны с Ираном — подсчеты CNN
На Ближнем Востоке уже есть свыше сотни погибших из-за боевых действий. Среди жертв есть как мирное население, так и военные.
Об этом сообщает Новини.LIVE, ссылаясь на отчет CNN.
Сколько погибло людей с момента начала войны с Ираном
В Иране государственные медиа страны сообщали об ударе по начальной школе для девочек и гибели более 100 учениц. Отдельно американское информационное агентство активистов по правам человека HRANA приводит собственную оценку — не менее 133 погибших гражданских, при этом общее количество убитых в стране, по сводке CNN, фигурирует в противоречивых сообщениях.
Израиль потерял с начала военных операций против Ирана по меньшей мере 10 человек, а количество раненых превысило 200. Также отдельно указан эпизод в городе Бейт-Шемеш, где ракета попала в бомбоубежище, и там, по этим данным, зафиксировали девять смертей.
В Ливане, по информации Министерства здравоохранения страны, по меньшей мере 31 человек погиб в результате авиаударов Израиля по южному Ливану и Бейруту.
В Ираке в результате американо-израильского удара по одному из штабов погибли четыре члена Иракских народных мобилизационных сил — военизированной группировки.
В Объединенных Арабских Эмиратах Министерство обороны страны заявило о трех погибших в результате ответных ударов Ирана. Отдельно CNN также приводит сообщение Центрального командования США о трех погибших американских военнослужащих в Кувейте.
Отдельно президент США Дональд Трамп заявлял о том, как долго продлится военная операция в Иране, а также имеет ли кандидатов на пост лидера Ирана после того как был ликвидирован верховный лидер Али Хаменеи.
В то же время секретарь Совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани отверг предложение переговоров с США.
По последним данным некоторые страны ЕС выразили готовность присоединиться к военной операции против Ирана.
