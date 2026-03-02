Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Сколько погибло людей с начала войны с Ираном — подсчеты CNN

Сколько погибло людей с начала войны с Ираном — подсчеты CNN

Ua ru
Дата публикации 2 марта 2026 11:23
Общие потери в войне с Ираном — CNN собрал цифры по регионах
Обломки на месте смертельного ракетного удара Ирана на фоне конфликта между США и Израилем с Ираном в Бейт-Шемеше, Израиль. Фото: REUTERS/Amir Cohen

На Ближнем Востоке уже есть свыше сотни погибших из-за боевых действий. Среди жертв есть как мирное население, так и военные. 

Об этом сообщает Новини.LIVE, ссылаясь на отчет CNN.

Реклама
Читайте также:

Сколько погибло людей с момента начала войны с Ираном

В Иране государственные медиа страны сообщали об ударе по начальной школе для девочек и гибели более 100 учениц. Отдельно американское информационное агентство активистов по правам человека HRANA приводит собственную оценку — не менее 133 погибших гражданских, при этом общее количество убитых в стране, по сводке CNN, фигурирует в противоречивых сообщениях.

Израиль потерял с начала военных операций против Ирана по меньшей мере 10 человек, а количество раненых превысило 200. Также отдельно указан эпизод в городе Бейт-Шемеш, где ракета попала в бомбоубежище, и там, по этим данным, зафиксировали девять смертей.

В Ливане, по информации Министерства здравоохранения страны, по меньшей мере 31 человек погиб в результате авиаударов Израиля по южному Ливану и Бейруту.

В Ираке в результате американо-израильского удара по одному из штабов погибли четыре члена Иракских народных мобилизационных сил — военизированной группировки.

В Объединенных Арабских Эмиратах Министерство обороны страны заявило о трех погибших в результате ответных ударов Ирана. Отдельно CNN также приводит сообщение Центрального командования США о трех погибших американских военнослужащих в Кувейте.

Отдельно президент США Дональд Трамп заявлял о том, как долго продлится военная операция в Иране, а также имеет ли кандидатов на пост лидера Ирана после того как был ликвидирован верховный лидер Али Хаменеи.

В то же время секретарь Совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани отверг предложение переговоров с США.

По последним данным некоторые страны ЕС выразили готовность присоединиться к военной операции против Ирана.

США Иран Израиль ОАЭ Ливан Кувейт
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации