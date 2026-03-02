Общие потери в войне с Ираном — CNN собрал цифры по регионах

Обломки на месте смертельного ракетного удара Ирана на фоне конфликта между США и Израилем с Ираном в Бейт-Шемеше, Израиль. Фото: REUTERS/Amir Cohen

На Ближнем Востоке уже есть свыше сотни погибших из-за боевых действий. Среди жертв есть как мирное население, так и военные.

Сколько погибло людей с момента начала войны с Ираном

В Иране государственные медиа страны сообщали об ударе по начальной школе для девочек и гибели более 100 учениц. Отдельно американское информационное агентство активистов по правам человека HRANA приводит собственную оценку — не менее 133 погибших гражданских, при этом общее количество убитых в стране, по сводке CNN, фигурирует в противоречивых сообщениях.

Израиль потерял с начала военных операций против Ирана по меньшей мере 10 человек, а количество раненых превысило 200. Также отдельно указан эпизод в городе Бейт-Шемеш, где ракета попала в бомбоубежище, и там, по этим данным, зафиксировали девять смертей.

В Ливане, по информации Министерства здравоохранения страны, по меньшей мере 31 человек погиб в результате авиаударов Израиля по южному Ливану и Бейруту.

В Ираке в результате американо-израильского удара по одному из штабов погибли четыре члена Иракских народных мобилизационных сил — военизированной группировки.

В Объединенных Арабских Эмиратах Министерство обороны страны заявило о трех погибших в результате ответных ударов Ирана. Отдельно CNN также приводит сообщение Центрального командования США о трех погибших американских военнослужащих в Кувейте.

Отдельно президент США Дональд Трамп заявлял о том, как долго продлится военная операция в Иране, а также имеет ли кандидатов на пост лидера Ирана после того как был ликвидирован верховный лидер Али Хаменеи.

В то же время секретарь Совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани отверг предложение переговоров с США.

По последним данным некоторые страны ЕС выразили готовность присоединиться к военной операции против Ирана.