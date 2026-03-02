Наступ Ізраїлю проти Хезболли — ЦАХАЛ оголосив про майбутні інтенсивні бої

Начальника Генштабу армії оборони Ізраїлю Еяль Замір. Фото: Facebook/Eyal Zamir

Ізраїль почав наступальну кампанію проти Хезболли. Військове командування країни анонсувало майбутні інтенсивні бої.

Новини.LIVE розповідає про це з посиланням на заяву начальника Генштабу армії оборони Ізраїлю генерал-лейтенанта Еяля Заміра.

Наступ Ізраїлю проти Хезболли

Начальник штабу Армії оборони Ізраїлю генерал-лейтенант Еял Замір заявив, що військові розпочали наступальну кампанію проти "Хезболли". Ймовірно, вона триватиме кілька днів.

"Ми не лише обороняємося, а переходимо в атаку проти "Хезболли". Треба готуватися до кількох днів дуже інтенсивних боїв", — зазначив Замір.

Він додав, що Ізраїль буде атакувати безперервно та хвилями.

"Нам потрібно готуватися до кількох днів боїв, багатьох. Нам потрібна сильна оборонна готовність і постійна наступальна готовність, хвилями", — зауважив начальник штабу.

Удари Ізраїлю по Лівану

Ізраїль почав бити по Лівану в ніч проти 2 березня. У ЦАХАЛі зазначили, що мають на меті уразити цілі Хезболли.

Через атаки Ізраїлю на Ліван загинув один з високопосадовців ХАМАС. Йдеться про голову парламентської фракції "Хезболла" Мухаммада Раада.

Атака на Іран

У суботу, 28 лютого, Ізраїль та США розпочали військову операцію в Ірані. Внаслідок цього було ліквідовано верховного лідера країни Алі Хаменеї та низку інших високопосадовців.

Президент США Дональд Трамп заявив, що операція в Ірані може тривати близько чотирьох тижнів. Він також додав, що Америка розуміє ризики щодо втрати власних військових.