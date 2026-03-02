Видео
Україна
Главная Новости дня Израиль начал наступление против "Хезболлы" — заявление Генштаба

Израиль начал наступление против "Хезболлы" — заявление Генштаба

Ua ru
Дата публикации 2 марта 2026 09:04
Израиль начал наступление против Хезболлы — в ЦАХАЛе прокомментировали
Начальника Генштаба армии обороны Израиля Эяль Замир. Фото: Facebook/Eyal Zamir

Против Хезболлы было начало наступательную кампанию. В армии Ирана заявили, что предстоят несколько дней интенсивных боев.

Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на заявление начальника Генштаба армии обороны Израиля генерал-лейтенанта Эяля Замира.

Наступление Израиля против Хезболлы

Начальник штаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенант Эял Замир заявил, что военные начали наступательную кампанию против "Хезболлы". Вероятно, она продлится несколько дней.

"Мы не только обороняемся, а переходим в атаку против "Хезболлы". Надо готовиться к нескольким дням очень интенсивных боев", — отметил Замир.

Он добавил, что Израиль будет атаковать непрерывно и волнами.

"Нам нужно готовиться к нескольким дням боев, многих. Нам нужна сильная оборонительная готовность и постоянная наступательная готовность, волнами", — отметил начальник штаба.

Удары Израиля по Ливану

Израиль начал бить по Ливану в ночь на 2 марта. В ЦАХАЛе отметили, что имеют целью поразить цели Хезболлы.

Из-за атак Израиля на Ливан погиб один из высокопоставленных чиновников ХАМАС. Речь идет о главе парламентской фракции "Хезболла" Мухаммаде Рааде.

Атака на Иран

В субботу, 28 февраля, Израиль и США начали военную операцию в Иране. В результате этого был ликвидирован верховный лидер страны Али Хаменеи и ряд других высокопоставленных чиновников.

Президент США Дональд Трамп заявил, что операция в Иране может продлиться около четырех недель. Он также добавил, что Америка понимает риски потери собственных военных.

Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
