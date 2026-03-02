Операция США и Израиля против Ирана — Зеленский о сигнале для Путина

Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Liesa Johannssen

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, как эскалация на Ближнем Востоке повлияет на российского президента Владимира Путина. По его словам, лидер страны-агрессора увидит, чем на самом деле заканчивается диктатура.

Об этом глава государства сообщил в комментарии журналистам в понедельник, 2 марта, передает Новини.LIVE.

Влияние боевых действий в Иране на Путина

"Мне кажется на сегодня, что Путин уже показал, какой он союзник в Сирии, когда в принципе они были неспособны помогать режиму Асада. Так же, на мой взгляд, продемонстрировали и сейчас свою слабость, то есть они как союзники ничтожны", — отметил Зеленский.

По его словам, все российские силы находятся в Украине, а других — нет. Украинский лидер добавил, что события в Иране являются хорошим сигналом для Путина, чтобы он увидел, чем заканчивается диктатура.

Ситуация в Иране

На экстренном заседании Совбеза ООН выступил российский постпред Василий Небензя, который назвал удары по Ирану "безрассудными". Он призвал прекратить атаки. Небензя попытался изобразить из себя защитника международного права тогда, когда РФ ежедневно атакует Украину.

В Институте изучения войны сообщили, что Россия фактически покинула своего союзника Иран один на один с проблемами. Кроме шаблонных осуждений Москва ничего не сделала.

А украинский лидер Владимир Зеленский объяснил, как эскалация на Ближнем Востоке может сказываться на обеспечении противовоздушной обороной.