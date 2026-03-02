Видео
Зеленский сказал, как ситуация в Иране повлияет на помощь Украине

Дата публикации 2 марта 2026 12:59
Операция против Ирана - как повлияет на помощь для Украины
Срочная новость

Президент Владимир Зеленский прокомментировал, как совместная операция США и Израиля может отразиться на объемах поддержки для Украины. Он отметил, что на данный момент сокращения помощи не зафиксировано, поэтому делать окончательные выводы пока преждевременно.

Об этом глава государства сообщил в комментарии журналистам в понедельник, 2 марта, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Влияние боевых действий в Иране на Украину

"Что касается последствий войны в Иране относительно поставок оружия в Украину, я пока не могу сказать. Пока что мы не видим этого влияния. Пока те поставки, на которые мы рассчитывали, они не уменьшились, но прошли сутки. Поэтому пока рано делать выводы", — отметил Зеленский.

По его словам, если будут долгие боевые действия на Ближнем Востоке, то это будет иметь влияние на поставки. В то же время Украина будет делать все, чтобы не останавливалось отечественное финансирование.

"И тогда наше отечественное производство будет работать на полную. Сегодня мы работаем именно над тем, чтобы 90 миллиардов не были заблокированы. Вы знаете, что венгры этим занимаются, но мы работаем над тем, чтобы решить этот вопрос", — добавил глава государства.

События в Иране — последние новости

Зеленский заявил, что события в Иране позволят Путину увидеть, чем на самом деле заканчивается диктатура.

Кроме того, глава государства отметил, что эскалация на Ближнем Востоке может сказаться на обеспечении Украины ПВО. В то же время пока нет сигналов от США и Европы.

А американский лидер Дональд Трамп призвал Иран сложить оружие. Вместо этого он обещает "иммунитет".

Владимир Зеленский Иран война военная помощь Украина
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
