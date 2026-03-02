Видео
Главная Новости дня Трамп призвал военных Ирана сложить оружие — что обещает взамен

Трамп призвал военных Ирана сложить оружие — что обещает взамен

Ua ru
Дата публикации 2 марта 2026 11:33
Трамп сделал предложение воинам Ирана – обещает иммунитет за сложение оружия
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Америка обещает полный иммунитет иранским военным. Президент США Дональд Трамп призывает их сложить оружие и прекратить борьбу.

Новини.LIVE рассказывают об этом со ссылкой на CNN.

Трамп призвал иранских военных сложить оружие

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что членам Корпуса стражей исламской революции стоит сложить оружие. Взамен США предоставят им полный иммунитет, а тем, кто откажется, "грозит неминуемая смерть".

"Я снова призываю Корпус стражей исламской революции, иранскую военную полицию, сложить оружие и получить полный иммунитет или столкнуться с верной смертью. Это будет неизбежная смерть. Это будет некрасиво", — сказал Трамп.

В то же время Президент США также обратился к иранскому народу. Он призвал людей "воспользоваться моментом" и пообещал помочь.

"Я призываю всех иранских патриотов, которые стремятся к свободе, воспользоваться этим моментом, быть храбрыми, смелыми, героическими и вернуть свою страну. Америка с вами. Я дал вам обещание и выполнил это обещание", — отметил Трамп.

Другие заявления Трампа по Ирану

В субботу, 28 февраля, Дональд Трамп сообщил о начале военной операции в Иране. По его словам, удары могут длиться около четырех недель.

Президент США также заявил, что уже имеет кандидатов на должность руководителя Ирана. При этом Трамп отказался называть имена.

Также американский лидер Дональд Трамп заявил об уничтожении девяти военных кораблей Ирана. Это произошло в рамках операции на Ближнем Востоке. Он анонсировал новые удары.

Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
