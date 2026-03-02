Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Пообіцяв дещо взамін — Трамп закликав армію Ірану скласти зброю

Пообіцяв дещо взамін — Трамп закликав армію Ірану скласти зброю

Ua ru
Дата публікації: 2 березня 2026 11:33
Трамп звернувся до іранських військових — просить скласти зброю за імунітет
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп порадив іранським військовим скласти зброю. Натомість американський лідер обіцяє повний імунітет.

Новини.LIVE розповідають про це з посиланням на CNN.

Реклама
Читайте також:

Трамп закликав іранських військових скласти зброю

Американський лідер Дональд Трамп заявив, що членам Корпусу вартових ісламської революції варто скласти зброю. Натомість США нададуть їм повний імунітет, а тим, хто відмовиться, "загрожує неминуча смерть".

"Я знову закликаю Корпус вартових ісламської революції, іранську військову поліцію, скласти зброю та отримати повний імунітет або зіткнутися з вірною смертю. Це буде неминуча смерть. Це буде негарно", — сказав Трамп.

Водночас Президент США також звернувся до іранського народу. Він закликав людей "скористатися моментом" та пообіцяв допомогти.

"Я закликаю всіх іранських патріотів, які прагнуть свободи, скористатися цим моментом, бути хоробрими, сміливими, героїчними та повернути свою країну. Америка з вами. Я дав вам обіцянку і виконав цю обіцянку", — зазначив Трамп.

Інші заяви Трампа щодо Ірану

В суботу, 28 лютого, Дональд Трамп повідомив про початок військової операції в Ірані. За його словами, удари можуть тривати близько чотирьох тижнів.

Президент США також заявив, що вже має кандидатів на посаду керівника Ірану. При цьому Трамп відмовився називати імена.

Також американський лідер Дональд Трамп заявив про знищення дев'яти військових кораблів Ірану. Це відбулося в межах операції на Близькому Сході. Він анонсував нові удари.

США Іран зброя Дональд Трамп військові бойові дії
Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації