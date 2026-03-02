Трамп звернувся до іранських військових — просить скласти зброю за імунітет

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп порадив іранським військовим скласти зброю. Натомість американський лідер обіцяє повний імунітет.

Новини.LIVE розповідають про це з посиланням на CNN.

Трамп закликав іранських військових скласти зброю

Американський лідер Дональд Трамп заявив, що членам Корпусу вартових ісламської революції варто скласти зброю. Натомість США нададуть їм повний імунітет, а тим, хто відмовиться, "загрожує неминуча смерть".

"Я знову закликаю Корпус вартових ісламської революції, іранську військову поліцію, скласти зброю та отримати повний імунітет або зіткнутися з вірною смертю. Це буде неминуча смерть. Це буде негарно", — сказав Трамп.

Водночас Президент США також звернувся до іранського народу. Він закликав людей "скористатися моментом" та пообіцяв допомогти.

"Я закликаю всіх іранських патріотів, які прагнуть свободи, скористатися цим моментом, бути хоробрими, сміливими, героїчними та повернути свою країну. Америка з вами. Я дав вам обіцянку і виконав цю обіцянку", — зазначив Трамп.

Інші заяви Трампа щодо Ірану

В суботу, 28 лютого, Дональд Трамп повідомив про початок військової операції в Ірані. За його словами, удари можуть тривати близько чотирьох тижнів.

Президент США також заявив, що вже має кандидатів на посаду керівника Ірану. При цьому Трамп відмовився називати імена.

Також американський лідер Дональд Трамп заявив про знищення дев'яти військових кораблів Ірану. Це відбулося в межах операції на Близькому Сході. Він анонсував нові удари.