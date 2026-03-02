РФ угрожает выйти из переговоров, если не получит Донбасс - реакция Зеленского

Зеленский ответил на угрозы РФ выйти из переговоров из-за Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможный выход России из переговоров, если Украина не уступит территории Донбасса. По словам главы государства, Киев не изменит свою позицию по вопросу территориальной целостности и суверенитета Украины.
Новини.LIVE сообщают об этом со ссылкой на заявление главы государства в понедельник, 2 марта.
Зеленский о переговорах
"Относительно моей позиции относительно территориальной целостности и суверенитета, моя позиция не может меняться. Мы проговариваем возможность окончания войны за столом переговоров. И просто так сказать, что мы готовы выйти: каждый из трех сторон может выйти. Но мы же каким-то образом собираемся для того, чтобы получить результат. Поэтому не надо никого пугать, надо продолжать переговоры", - отметил Президент Украины.
Новость дополняется...
