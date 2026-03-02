Видео
Україна
Главная Новости дня Зеленский ответил на угрозы РФ выйти из переговоров из-за Донбасса

Зеленский ответил на угрозы РФ выйти из переговоров из-за Донбасса

Ua ru
Дата публикации 2 марта 2026 13:26
РФ угрожает выйти из переговоров, если не получит Донбасс - реакция Зеленского
Срочная новость

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможный выход России из переговоров, если Украина не уступит территории Донбасса. По словам главы государства, Киев не изменит свою позицию по вопросу территориальной целостности и суверенитета Украины.

Новини.LIVE сообщают об этом со ссылкой на заявление главы государства в понедельник, 2 марта.

Читайте также:

Зеленский о переговорах

"Относительно моей позиции относительно территориальной целостности и суверенитета, моя позиция не может меняться. Мы проговариваем возможность окончания войны за столом переговоров. И просто так сказать, что мы готовы выйти: каждый из трех сторон может выйти. Но мы же каким-то образом собираемся для того, чтобы получить результат. Поэтому не надо никого пугать, надо продолжать переговоры", - отметил Президент Украины.

Новость дополняется...

Владимир Зеленский Донбасс переговоры Украина президент Россия
Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
