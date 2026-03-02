Видео
Главная Новости дня Когда состоятся следующие переговоры — Зеленский раскрыл время и место

Дата публикации 2 марта 2026 12:46
Переговоры Украины, США и РФ — когда и где состоятся
Владимир Зеленский. Фото:REUTERS/Alina Smutko

Следующий раунд трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией запланирован на 5-6 марта. Предварительное место встречи — Абу-Даби, но из-за боевых действий точно подтвердить это не могут. 

Как сообщает Новини.LIVE, об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский, общаясь с журналистами.

Читайте также:

Когда состоятся следующие переговоры с РФ

"Встреча предполагалась в период с 5 по 8, ориентировочно 5-6 марта. Она планировалась в Абу-Дабе. Пока что из-за этих боевых действий мы не можем подтвердить, что встреча будет именно там, но тем не менее никто не отменял встречу", — сказал президент.

Он подчеркнул, что эти переговоры должны состояться, ведь они важны для Украины. Так же как и важны результаты и обмен.

В то же время Владимир Зеленский ответил, какую страну украинская сторона считает наиболее оптимальной площадкой для переговоров. По его словам, пока никто ничего не отменяет. По мнению главы государства, если будут сложности с Абу-Даби из-за ракет и дронов, то есть Турция и Швейцария, которые уже давали сторонам возможность провести встречи.

"Мы будем точно поддерживать любые из этих трех площадок по встрече. Ждем ответа от партнеров", — подчеркнул украинский лидер.

Переговоры Украины, США и России

Кирилл Буданов ответил, что надеется на успех мирных переговоров с Россией, несмотря на то, что на фронте продолжаются боевые действия. По его словам, дипломатический трек может стать шагом к завершению войны в Украине.

В то же время Владимир Зеленский заявил, что Дональд Трамп — единственный человек, который способен остановить Путина. В то же время он отметил ключевую роль международных партнеров в давлении на Москву.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
