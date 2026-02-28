Переговоры Украины и РФ - Буданов высказал свои ожидания

Кирилл Буданов. Фото: Новини.LIVE

Украина рассчитывает на успех мирных переговоров с Россией, несмотря на то, что боевые действия на фронте продолжаются. В Киеве убеждены, что дипломатический трек может дать положительный результат и стать шагом к завершению войны.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Кирилл Буданов в эфире телемарафона, информирует Новини.LIVE.

Буданов высказался о переговорах

По его словам, даже несмотря на скепсис части общества и экспертов, он сохраняет веру в диалог.

"Я все же в них верю. Как бы там на них скептически многие не смотрели. И надеюсь, мы достигнем успеха", — отметил он.

Буданов отметил, что к переговорному процессу привлечен не только Офис президента, но и другие структуры. Украина имеет четкие расчеты и алгоритмы действий на случай различных сценариев развития событий.

"Это будет означать дальнейшее развитие Украины, завершение кровопролития, будущее для нашего государства", — добавил руководитель ОП, подчеркнув, что у Киева остаются дополнительные рычаги влияния на Россию.

Последние заявления Кирилла Буданова

В интервью Almodon Буданов подчеркнул, что Украина сейчас имеет стратегическое значение для Европы и фактически стала щитом для других стран.

Руководитель Офиса президента отметил, что Киеву не следует ожидать быстрого падения режима Путина, зато важно создавать условия, в которых Россия не сможет выжить как империя.

Буданов также ответил на вопрос о возможности проведения выборов в Украине и собственном участии в них, отметив, что сейчас приоритетом является эффективный переговорный процесс.