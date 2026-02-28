Відео
Головна Новини дня Буданов відповів, на який результат переговорів сподівається

Буданов відповів, на який результат переговорів сподівається

Ua ru
Дата публікації: 28 лютого 2026 21:06
Переговори України і РФ — Буданов висловив свої очікування
Кирило Буданов. Фото: Новини.LIVE

Україна розраховує на успіх мирних переговорів із Росією, попри те, що бойові дії на фронті тривають. У Києві переконані, що дипломатичний трек може дати позитивний результат і стати кроком до завершення війни.

Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов в ефірі телемарафону, інформує Новини.LIVE.

Буданов висловився про переговори

За його словами, навіть попри скепсис частини суспільства та експертів, він зберігає віру в діалог.

"Я все ж таки в них вірю. Як би там на них скептично багато хто не дивився. І сподіваюся, ми досягнемо успіху", — зазначив він.

Буданов наголосив, що до переговорного процесу залучений не лише Офіс президента, а й інші структури. Україна має чіткі розрахунки та алгоритми дій на випадок різних сценаріїв розвитку подій.

"Це буде означати подальший розвиток України, завершення кровопролиття, майбутнє для нашої держави", — додав керівник ОП, підкресливши, що у Києва залишаються додаткові важелі впливу на Росію.

Останні заяви Кирила Буданова

В інтерв'ю Almodon Буданов підкреслив, що Україна нині має стратегічне значення для Європи і фактично стала щитом для інших країн.

Керівник Офісу президента зауважив, що Києву не слід очікувати швидкого падіння режиму Путіна, натомість важливо створювати умови, в яких Росія не зможе вижити як імперія.

Буданов також відповів на питання про можливість проведення виборів в Україні та власну участь у них, зазначивши, що нині пріоритетом є ефективний переговорний процес.

Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
