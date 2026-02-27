Відео
Головна Новини дня Не чекати падіння Путіна — Буданов про безпечний сценарій для України

Не чекати падіння Путіна — Буданов про безпечний сценарій для України

Ua ru
Дата публікації: 27 лютого 2026 01:06
Який сценарій є безпечним для України — відповідь Буданова
Кирило Буданов. Фото: Віктор Ковальчук/УНІАН

Основна ідеологія РФ не змінюється. Україні треба не чекати, коли паде режим Путіна, а створювати умови, за яких Росія зникне як імперія.

Про це в інтерв'ю арабському медіа "Аль-Модон" повідомив керівник Офісу Президента України Кирило Буданов, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Безпечний сценарій для України 

За словами очільника ОП, російська влада не мала на меті покращити умови життя для своїх громадян ані в царську епоху, ані за часів СРСР, ані зараз.

"Політика нинішнього російського президента істотно не відрізняється від політики царської або радянської епох. Також не варто очікувати, що Росія знову змінити через внутрішні чинники. Нам слід створити умови, за яких Росія зникне як імперія", – наголосив Буданов. 

На його думку, на території, яка зараз належить РФ, мають з'явитися кілька регіональних держав. У такому разі більш безпечно почуватимуться і Україна, і Європа, і весь світ.

Раніше Кирило Буданов відповів, чи братиме участь у виборах. Він заявив, що наразі обговорювати таке питання безглуздо.

Також ми повідомляли, що очільник ОП назвав свою головну задачу. Йдеться про забезпечення ефективного переговорного процесу щодо завершення війни.

Офіс президента росія політики Кирило Буданов безпека війна в Україні
Марія Чекарьова - редактор
Автор:
Марія Чекарьова
