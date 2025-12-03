Кулеба заявив, що Росія завжди хотіла, щоб Україна стала частиною РФ

Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Фото: facebook.com/dmytro.kuleba

Колишній глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що з 1991 року Росія точно знала, чого вона хотіла від України. Зокрема, у Кремлі хотіли, що наша країна стала частиною Росії.

Про це повідомляє журналіст Новини.LIVE Галина Остаповець.

Що сказав Кулеба про мету РФ щодо України

Ексміністр наголосив, що нинішня війна є результатом однієї проблеми - Росія з самого початку розвалу Радянського Союзу знала, чого хотіла від України. Українці у свою чергу не до кінця розуміли, чого сама від себе хочуть.

"Навіть ми до кінця не знали. Тут витратили декілька, два десятиліття як мінімум, намагаючись зрозуміти, що ми самі від себе хочемо, куди ми рухаємося, що ми тут будуємо", — сказав Кулеба.

Він додав, що своєї мети щодо України не знали також і в США та Європі. Там вважали нашу країну частиною впливу Москви.

Також Кулеба зазначив, що підхід РФ свідчить про чітку стратегію, і Україна також має вибудувати свою стратегію щодо бачення майбутнього, щоб уникнути проблем.

Нагадаємо, нещодавно Дмитро Кулеба заявив, що в України попереду тактична поразку, оскільки українцям доведеться прийняти важкі рішення. Водночас наша країна матиме стратегічну перемогу, оскільки Росії не вдалося окупувати Україну та встановити свою владу.

Також ми писали, що за словами Кулеби, війна в Україні може тривати ще роками, якщо не буде ухвалено політичне рішення щодо її завершення.