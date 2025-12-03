Кулеба заявил, что Россия всегда хотела, чтобы Украина стала частью РФ

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Фото: facebook.com/dmytro.kuleba

Бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что с 1991 года Россия точно знала, чего она хотела от Украины. В частности, в Кремле хотели, что наша страна стала частью России.

Об этом сообщает журналист Новини.LIVE Галина Остаповец.

Что сказал Кулеба о цели РФ в отношении Украины

Экс-министр отметил, что нынешняя война является результатом одной проблемы — Россия с самого начала развала Советского Союза знала, чего хотела от Украины. Украинцы в свою очередь не до конца понимали, чего сама от себя хотят.

"Даже мы до конца не знали. Здесь потратили несколько, два десятилетия как минимум, пытаясь понять, что мы сами от себя хотим, куда мы движемся, что мы здесь строим", — сказал Кулеба.

Он добавил, что своей цели в отношении Украины не знали также и в США и Европе. Там считали нашу страну частью влияния Москвы.

Также Кулеба отметил, что подход РФ свидетельствует о четкой стратегии, и Украина также должна выстроить свою стратегию относительно видения будущего, чтобы избежать проблем.

Напомним, недавно Дмитрий Кулеба заявил, что у Украины впереди тактическое поражение, поскольку украинцам придется принять трудные решения. В то же время наша страна будет иметь стратегическую победу, поскольку России не удалось оккупировать Украину и установить свою власть.

Также мы писали, что по словам Кулебы, война в Украине может продолжаться еще годами, если не будет принято политическое решение о ее завершении.