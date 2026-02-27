Видео
Україна
Главная Новости дня Не ждать падения Путина — Буданов о надежном сценарии для Украины

Не ждать падения Путина — Буданов о надежном сценарии для Украины

Ua ru
Дата публикации 27 февраля 2026 01:06
Какой сценарий безопасен для Украины — мнение Буданова
Кирилл Буданов. Фото: Виктор Ковальчук/УНІАН

Основная идеология РФ неизменна. Украине надо не ждать, когда сменится путинский режим, а создавать условия для исчезновени России как империи.

Об этом в интервью арабскому медиа "Аль-Модон" сообщил руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Безопасный сценарий для Украины

По словам главы ОП, российские власти не ставили целью улучшить условия жизни для своих граждан ни в царскую эпоху, ни во времена СССР, ни сейчас.

"Политика нынешнего российского президента существенно не отличается от политики царской или советской эпох. Также не стоит ожидать, что Россия снова изменится из-за внутренних факторов. Нам следует создать условия, при которых Россия исчезнет как империя", — подчеркнул Буданов.

По его мнению, на территории, которая сейчас принадлежит РФ, должны появиться несколько региональных государств. В таком случае более безопасно будут чувствовать себя и Украина, и Европа, и весь мир.

Ранее Кирилл Буданов ответил, будет ли участвовать в выборах. Он заявил, что сейчас обсуждать такой вопрос бессмысленно.

Также мы сообщали, что глава ОП назвал свою главную задачу. Речь идет об обеспечении эффективного переговорного процесса по завершению войны.

Офис президента россия политики Кирилл Буданов безопасность война в Украине
Мария Чекарёва - редактор
Автор:
Мария Чекарёва
