Какой сценарий безопасен для Украины — мнение Буданова

Основная идеология РФ неизменна. Украине надо не ждать, когда сменится путинский режим, а создавать условия для исчезновени России как империи.

Об этом в интервью арабскому медиа "Аль-Модон" сообщил руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов, передает Новини.LIVE.

Безопасный сценарий для Украины

По словам главы ОП, российские власти не ставили целью улучшить условия жизни для своих граждан ни в царскую эпоху, ни во времена СССР, ни сейчас.

"Политика нынешнего российского президента существенно не отличается от политики царской или советской эпох. Также не стоит ожидать, что Россия снова изменится из-за внутренних факторов. Нам следует создать условия, при которых Россия исчезнет как империя", — подчеркнул Буданов.

По его мнению, на территории, которая сейчас принадлежит РФ, должны появиться несколько региональных государств. В таком случае более безопасно будут чувствовать себя и Украина, и Европа, и весь мир.

Ранее Кирилл Буданов ответил, будет ли участвовать в выборах. Он заявил, что сейчас обсуждать такой вопрос бессмысленно.

Также мы сообщали, что глава ОП назвал свою главную задачу. Речь идет об обеспечении эффективного переговорного процесса по завершению войны.